El preocupante mensaje del Papu Gómez en redes

Un futbolista que consiguió la Copa del Mundo con la Selección argentina en 2022 lanzó un particular mensaje en sus redes sociales.

A veces el fútbol, o incluso la vida, tiene altibajos inesperados que ponen a prueba la fuerza de cada uno para poder sobrepasar momentos tensos y complejos, a pesar de haber llegado a la cúspide en algún momento. Un campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 vive un momento duro y generó preocupación en las redes sociales por un mensaje contundente.

Quien generó preocupación en las últimas horas fue Papu Gómez , quien alzó el título de la Copa del Mundo , luego fue sancionado por doping y tras superar la sanción volvió a jugar en la Serie B pero debió ser operado del tobillo derecho. El jugador lanzó un particular mensaje: “Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas”.

“Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma”, dijo en una publicación donde se lo ve en el interior de un gimnasio. Luego, cerró en su mensaje: “Mirá tus manos: han librado batallas de las que nadie se enteró y acá seguís. El dolor no se va a quedar a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respirá profundo, soltá el miedo de golpe y confiá. Te lo juro: todo pasa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por llll Papu Gomez llll (@papugomez_official)

Cabe recordar que la última vez que el jugador entró a un campo de juego fue el 21 de marzo defendiendo la camiseta del Padova, donde fue derrotado por 1-0 ante Palermo. Luego, tuvo que ser intervenido por una lesión en el tobillo.

"Dejate de joder": el cruce de Facundo Medina con su mamá por las teorías conspirativas sobre la Selección

Facundo Medina volvió a referirse a las teorías conspirativas que aparecieron en las redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y dejó en claro cuál fue su postura desde el primer momento. El defensor del Olympique de Marsella contó que incluso tuvo que desmentir esos rumores dentro de su propia familia, luego de una conversación con su madre que lo sorprendió por completo.

La pelea que Facundo Medina tuvo con su mamá

El zaguero relató la situación durante una entrevista con Ferné con Grego, donde recordó que reaccionó con incredulidad cuando escuchó que su mamá también había prestado atención a las versiones que circulaban en internet. “Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder! ¡Dejate de hinchar los huevos!’”, recordó entre risas, dejando en evidencia el fastidio que le generó la difusión de esas especulaciones.

“Mi mamá dice ‘YO TAMBIÉN DUDO UN POCO’.



Le dije: ‘DALE, ¿VOS TAMBIÉN TE VAS A PRENDER EN ESO? Dejate de joder, dejate de hinchar los huevos’”.



Facundo Medina contó la charla con su mamá sobre las TEORÍAS CONSPIRATIVAS. pic.twitter.com/DshGKPIiCi — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 1, 2026

El central también explicó que nunca existió otra explicación para la derrota que la estrictamente deportiva y sostuvo que el grupo quedó golpeado por haber perdido la posibilidad de conquistar un nuevo título mundial. “¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué? Queremos ganar como todos, ¿qué te pensás? Yo, sabés qué, estaría feliz, pero nos tocó perder y hay que aceptarlo”, expresó el defensor, quien fue una de las figuras argentinas durante el certamen disputado en Norteamérica.

Las declaraciones del ex River, que ofició de lateral izquierdo improvisado durante la Copa del Mundo, coinciden con el mensaje que días atrás transmitieron Claudio "Chiqui" Tapia, Lionel Scaloni y Roberto Ayala, quienes también descartaron cualquier tipo de teoría vinculada con el desarrollo de la final. Desde el cuerpo técnico insistieron en que la derrota formó parte del juego y que el plantel siempre salió a competir con el objetivo de quedarse con el campeonato.

No es la primera vez que Medina intenta ponerle un freno a ese tipo de versiones. Apenas regresó al país después de la cita máxima, aprovechó el contacto con los hinchas para pedir que no creyeran en las publicaciones que circulaban en las redes sociales. En ese momento reconoció que el grupo había quedado muy afectado por el resultado y remarcó que algunos futbolistas incluso decidieron no participar de los festejos de bienvenida por el impacto emocional que significó perder la instancia decisiva.

MEDINA VOLVIÓ A SU BARRIO: “NO CREAN BOLUDECES”



El defensor de la Selección Argentina fue recibido por una multitud en Villa Caraza tras el subcampeonato en el Mundial. Agradeció el apoyo de los vecinos y explicó por qué varios jugadores no regresaron al país después de la… pic.twitter.com/Z2LG4ksZ1S — Clarín (@clarincom) July 23, 2026

Qué dijo Facundo Medina al volver a su pueblo tras el Mundial

“No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. Estamos muy tristes por haber perdido”, había manifestado el ex Lens, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los simpatizantes argentinos y que buscó bajar el tono de las especulaciones que comenzaron a multiplicarse después del encuentro decisivo.

Durante la entrevista, Medina también aprovechó para destacar el clima que existe dentro del plantel campeón del mundo y aseguró que la fortaleza del grupo sigue siendo una de las principales virtudes del ciclo encabezado por Scaloni. En ese sentido, sostuvo que el compañerismo y la calidad humana de los futbolistas fueron determinantes para sostener el proyecto durante los últimos años.

“Cuando vos tenés gente que, más allá de que sean excelentes jugadores, son aún mejor persona, es imposible no tirarte de cabeza ”, concluyó el marcador central, quien dejó un nuevo respaldo al grupo de la Selección y volvió a insistir en que la única explicación de la caída frente a España fue futbolística, descartando cualquier versión ajena a lo ocurrido dentro del campo de juego.