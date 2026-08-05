Neymar se burló de su rival tras eliminarlo con Santos y el presidente rival lo llamó "vagabundo": los videos

El crack brasileño explotó tras la victoria 1-0 del Santos ante Remo y se burló del rival desatando un escándalo. Los videos.

A poco más de una semana desde que anunció su retiro de la Selección , Neymar vivió un cruce acalorado luego de la victoria de Santos de Brasil ante Remo por los cuartos de final de la Copa de Brasil. TraS haberlo superado tan solo por la mínima, el crack brasileño tuvo un gesto particular cuando se enfrentó a los rivales y se burló sin frenos en los pasillos del estadio.

Cuando volvía de la cancha, Neymar les gritó y bailó en la cara a los rivales que explotaron de furia. Sin quedarse de brazos cruzados ante el accionar de Ney, Antonio Carlos Texeira , máximo mandatario del elenco rival, explotó contra el '10'. "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", soltó con furia.

El escándalo había tenido también un capítulo con los hinchas, debido a que también le había tirado besos a la tribuna luego de que canten contra él.

Neymar mandando beijo e avisando pro torcedor que era pra mulher dele.



"É para sua mulher"



tulio.videomaker pic.twitter.com/avJkYgUWV0 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Tonhão, presidente del Remo, sobre Neymar Júnior:



“ESE VAGABUNDO DE NEYMAR, que es idolatrado por un montón de niños, HIZO SUS PAYASADAS Y ENCIMA VINO A PROVOCAR.



¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!” pic.twitter.com/GjisDADWY1 https://t.co/fVa6YeexdE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 5, 2026

Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil sin haber jugado nunca una semifinal mundialista

Neymar bajó el telón de su ciclo en la selección de Brasil. Fue este miércoles, después de la victoria de Santos por 4 a 2 sobre Universidad Central de Venezuela en la Vila Belmiro, por la Copa Sudamericana, donde el delantero aprovechó la zona mixta para hacer oficial lo que ya se venía rumoreando: su etapa con la camiseta canarinha quedó en el pasado.

"Mi momento en la Selección ya pasó. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, pero ahora no quiero más", soltó el atacante, con la voz todavía caliente por el triunfo copero. Si bien ya había dejado entrever su adiós tras la eliminación en octavos del Mundial 2026 ante Noruega (2 a 1), esta vez no dejó lugar a dudas: no habrá marcha atrás ni piensa estar en el proceso que llevará a Brasil al Mundial 2030.

Y así, con esa declaración tan cruda como sincera, Neymar cierra una historia gigante con la Verdeamarela. Números mediante, se va como el máximo artillero histórico de Brasil: 80 gritos y 58 pases-gol en 130 partidos. Además, se sube al segundo escalón de los jugadores con más presencias, apenas por detrás del mítico Cafú.

Su debut en la mayor fue el 10 de agosto de 2010, con apenas 18 años, y ya en esa noche ante Estados Unidos marcó su primer tanto en la goleada 2 a 0. Desde entonces, el "10" brilló —y también sufrió— en cuatro citas mundialistas: la de casa en 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la última en 2026.

El palmarés internacional del crack, sin embargo, tiene un sabor agridulce. Con la absoluta, su único trofeo fue la Copa Confederaciones 2013, certamen en el que fue elegido el mejor jugador del torneo. La medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 llegó, pero con el combinado olímpico, no con la mayor.

Lo que siempre se le negó fue la gloria máxima: ni el Mundial ni la Copa América pudieron festejarse. Su mejor chance fue en 2014, cuando Brasil llegó a semifinales, pero una fractura de vértebra ante Colombia lo dejó afuera y tuvo que ver desde afuera el histórico 7 a 1 ante Alemania que todavía duele en cada rincón del país.

Después de estar casi tres años sin pisar la Canarinha por culpa de las lesiones, Neymar volvió para el Mundial 2026 de la mano de Carlo Ancelotti. Su último baile fue justamente contra Noruega, donde anotó de penal su gol 80 y último con la celeste y blanca.

Ahora, a sus 34 años, el delantero tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2026 y seguirá vistiendo la camiseta del Peixe, aunque todavía no definió si se quedará más allá de esa fecha o si buscará nuevos horizontes. Lo cierto es que, con su adiós a la selección, Neymar cierra un capítulo eterno en el fútbol brasileño y deja una huella imborrable, aunque con el sabor de lo que pudo haber sido y no fue.