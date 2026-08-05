Las chances de que Thiago Messi vuelva a Barcelona

Las especulaciones sobre el posible regreso a La Masía del hijo del astro argentino crecieron en las últimas horas.

El rumor en las redes sociales está generando miles de interacciones y preguntas. Un posible regreso de Thiago Messi a La Masía, para buscar ser jugador del Barcelona , ilusiona a muchos. El hijo más grande de Lionel y Antonella Rocuzzo está en las inferiores del Inter Miami y ha mostrado interesantes condiciones.

Por ahora no existe ninguna información oficial y todo se mueve en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, hay varios elementos que alimentan la versión.

Actualmente, Thiago, de 13 años, integra las divisiones juveniles de l Inter Miami y se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, una posición en la que destaca por su visión de juego y capacidad para distribuir la pelota.

La coincidencia más llamativa es que hoy tiene la misma edad con la que Lionel Messi llegó a Barcelona. A esa edad, el capitán argentino dejó Rosario para incorporarse a La Masía, donde comenzó el camino que lo convirtió en una leyenda del club.

Además, Thiago ya conoce de cerca la vida en Barcelona. Pasó parte de su infancia allí mientras su padre brillaba en el primer equipo y la familia Messi nunca ocultó el cariño que siente por la ciudad.

De hecho, mantienen una vivienda en Barcelona y en más de una oportunidad expresaron que sigue siendo el lugar donde más les gusta vivir.

Otro detalle que llamó la atención fue una declaración del propio Thiago, quien manifestó que le gustaría jugar junto a Lamine Yamal, la gran figura surgida de La Masía y uno de los principales referentes del presente azulgrana.

También hay un aspecto reglamentario que coincide con este momento. A partir de los 14 años, los futbolistas de las divisiones inferiores comienzan a ser considerados federados en España, una etapa clave en la carrera de cualquier juvenil y que suele marcar decisiones importantes sobre su futuro deportivo.

Sin embargo, también existe un factor que juega en sentido contrario. La relación entre Lionel Messi y la actual dirigencia del Barcelona continúa siendo distante desde su salida del club en 2021, un contexto que podría dificultar cualquier acercamiento institucional.

Por ahora, no hay negociaciones confirmadas ni señales oficiales que indiquen que el regreso de Thiago a Barcelona sea inminente. Solo se trata de una serie de coincidencias e indicios que dieron lugar a un rumor que, por el peso del apellido Messi y el vínculo de la familia con el club catalán, inevitablemente genera expectativa.

De qué juegan los hijos de Messi

La familia suele acompañar a sus hijos cuando tienen algún partido con sus respectivos equipos. Lionel describió el estilo de sus hijos diciendo que: