Estudiantes sufrió una baja sensible para el duelo ante Boca: qué figura se fue de la concentración

Una figura importante para el equipo de La Plata no será parte del plantel que jugará ante el xeneize. Qué pasó.

Estudiantes de La Plata sufrió una baja importante para el duelo que será importante ante Boca por la fecha 2 del torneo que había quedado pendiente. A horas del enfrentamiento que será importante para ambos clubes, el Pincha recibió una dura noticia.

Su presencia en el partido era una incógnita. Y este mismo día en el que se jugará el encuentro, se confirmó que Fernando Muslera no será parte del plantel.

Según se supo, el arquero abandonó la concentración por un cuadro febril y decidieron, en conjunto con el cuerpo médico, que no sea de la partida. Ante esta situación, será Fabricio Iacovich , de 24 años , será su reemplazo como en ocho partidos anteriores, en los que recibió solo dos tantos y se fue con la valla invicta en cinco de ellos.

El arquero de la Selección uruguaya había tenido un gran desempeño en el 3-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Uno, atajándole un penal a David Barbona.

"Nosotros nunca dudamos de él, sabemos la calidad de jugador que es y no hay dudas sobre su nivel", había dicho su compañero Tiago Palacios.

Boca con cambios frente a Estudiantes: el once que piensa Arruabarrena en una fuerte seguidilla

Boca recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, mañana 19hs por el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la zona A del Torneo Clausura, que fue reprogramado por la participación del Xeneize en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena planea algunos cambios con respecto al equipo que empató 2-2 ante Newells en Rosario, con la cabeza puesta en una fuerte seguidilla que tendrá Boca en las próximas semanas.

LOS CONVOCADOS DE BOCA PARA ENFRENTARSE A ESTUDIANTES



Arruabarrena repite a los mismos 24 concentrados del último partido. pic.twitter.com/LsezGD6sCm — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) August 4, 2026

El once que se perfila en Boca para enfrentar a Estudiantes

El entrenador de Boca entiende que tiene que cambiar la cara en el campeonato local, tras un flojo arranque con derrota ante Riestra y con empate en Rosario, por lo que haría descansar a tantos titulares, pero sí piensa en ciertos cambios.

En el arco seguirá Álvaro Montero, que sigue bajo la lupa de los hinchas por algunas jugadas puntuales. En la defensa, ingresaría Leandro Lozano por Dylan Gorosito y Malcom Braida por Lautaro Blanco, que fue el único que todavía no descansó en la rotación. En la saga se mantendrían Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Un ingreso en la mitad de la cancha podría significar un cambio de esquema: Milton Delgado reemplazaría a Sebastián Villa, lo que llevaría al equipo a jugar 4-3-3, con Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar compartiendo el medio. Esto puede entenderse como una necesidad de poblar más esta parte de la cancha.





Buenos Aires, 4 agosto (NA) -- Boca se prepara para recibir a Estudiantes este miércoles en el Tomás Adolfo Ducó, en el marco de una exigente… pic.twitter.com/3SYGGdDhgU — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 4, 2026

Con la salida del colombiano del equipo titular, Leonel Flores y Tomás Aranda serían los extremos. En el centro del área, Miguel Merentiel podría tener descanso y su lugar sería para Milton Giménez, que volvió a sumar minutos en Rosario.

Una de las grandes dudas es cuando tendrá descanso Leandro Paredes: el capitán no fue parte de la pretemporada por su participación en el Mundial, y frente a Newells se notó un deterioro en su condición física en los minutos finales. Solo se ausentó en el encuentro ante Riestra, cuando el Vasco le dio tres días de vacaciones.

A Boca se le viene una fuerte seguidilla de importantes partidos: luego de Estudiantes, enfrenta el sábado a Vélez, mientras que el martes vuelve a jugar por Copa Sudamericana contra Recoleta, y la revancha será una semana después en Paraguay.