El proyecto de GNL genera grandes expectativas en Cutral Co y Plaza Huincul, ciudades que padecieron el impacto de la privatización de YPF.

El proyecto exportador de Gas Natural Licuado ( GNL ) no solo apunta a un salto sin precedentes en el desarrollo de Vaca Muerta y de la provincia de Neuquén, sino también al renacer productivo de la llamada Comarca Petrolera, cuya vida social y laboral fue particularmente castigada por la privatización de YPF, allá por los años ’90.

Se espera que esta semana la Legislatura vote y apruebe el convenio entre YPF y la Provincia. Iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y que es fundamental para la estrategia de crecimiento que ya ha comenzado a generar inversiones.

Como se recordará, la compañía YPF se privatizó durante el gobierno de Carlos Menem. En 1992, la hasta entonces estatal petrolera cambió su figura jurídica a sociedad anónima y comenzó la venta de sus acciones en la bolsa. El proceso de desestatización concluyó cuando el Estado vendió su participación al grupo español Repsol, que tomó el control absoluto de la compañía.

Los tiempos posteriores significaron desempleo y crisis en Cutral Co y Plaza Huincul, que se ataron a la posible instalación de una planta fertilizante. Se creía que esa planta atenuaría la dramática situación. Pero, por una serie de desacuerdos, el gobierno provincial de entonces no llegó a feliz puerto con la empresa Agrium, que terminó trasladando la inversión a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Era 1996 y estallaba lo que quedaría en la memoria colectiva como la “primera pueblada” en el país.

GNL_ el renacer que la Comarca espera desde hace tres décadas (1)

Por aquellos años, los diarios de la época indican que un dirigente del peronismo neuquino, Oscar Parrilli, era, desde su condición de diputado nacional, el gran defensor del menemismo y de la privatización de YPF que desencadenó todo el desastre.

El Estado recuperó el control de YPF en 2012, inmediatamente sobrevino la explotación de hidrocarburos a gran escala (2013). En la actualidad, es Parrilli y el sector “kirchnerista” que lidera, quien se opone al proyecto de GNL. Hay una prédica contra el desarrollo de la provincia y el renacer de la comarca, en donde otro “kirchnerista”, Ramón Rioseco, es intendente de Cutral Co y apoya el proyecto del gobernador Figueroa.

Las nuevas inversiones

No solo los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, respaldan de manera decidida el proyecto de GNL; también lo hacen el resto de los jefes comunales, el sindicato de Petroleros Privados, con el cacique Marcelo Rucci a la cabeza, empresarios, el Estado nacional y la sociedad neuquina en su conjunto.

Los detractores están en absoluta minoría frente a las inversiones y la decidida acción del gobierno de Río Negro, provincia a la que viajará el gas de Vaca Muerta para luego salir en barco hacia Europa.

GNL_ el renacer que la Comarca espera desde hace tres décadas (2)

La Argentina en general y Neuquén en particular están ante una posibilidad histórica.

El proyecto impulsado por la provincia y la petrolera YPF prevé inversiones por unos 25.000 millones de dólares y promete abrir una nueva etapa para la actividad hidrocarburífera de la región. Básicamente, contempla el desarrollo de cinco bloques gasíferos ubicados al norte de las ciudades a las que se hizo mención. Se trata nada menos que de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de la historia reciente de la Patagonia. Pero algo no es menor: es imprescindible que el producto salga a los mercados internacionales con un precio competitivo. Y así será.

Es por eso que el futuro ya está en marcha. Así lo demuestra, por ejemplo, la reciente adjudicación a la UTE integrada por SACDE y la italiana Tecnimont para construir la primera planta de tratamiento y separación de gas del proyecto Argentina GNL.

La instalación estará ubicada en Vaca Muerta y generará más de cinco mil puestos de trabajo. La planta permitirá acondicionar el gas producido en Vaca Muerta antes de su traslado hacia las terminales de licuefacción del Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. Las condiciones están dadas para que la provincia pegue el gran salto y la Comarca vuelva a sus años dorados, cosa que hace dos años y medio era impensada.