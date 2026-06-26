Recorrimos el primer centro de climatización inteligente de frutas de la Patagonia

Nueve túneles presurizados, 2 millones de dólares y una promesa: que la fruta llegue “en su punto justo”. Así opera el único centro en su tipo en la Patagonia.

Tres Ases dio un salto estratégico en su trayectoria de más de 60 años: inauguró su Centro de Climatización Inteligente de Frutas, una infraestructura única en la Patagonia que combina tecnología de punta con desarrollo de software nacional.

"La inversión total ronda los 2 millones de dólares, ejecutada de forma conjunta con Tropical Argentina , empresa con la que construimos tanto la infraestructura tecnológica como el acuerdo de abastecimiento de bananas de primera calidad", aseguró Gabriel Grisanti, presidente de Tres Ases S.A., en diálogo con Mas P.

El proyecto marca el ingreso formal de la compañía al mercado de la banana, la fruta de mayor consumo en el país. "Hoy estamos iniciando una nueva etapa . Para nosotros, esto no es simplemente una inauguración, sino un hito en el camino que ha definido Tres Ases: apuntar a llegar con un producto listo para consumir", afirmó Grisanti.

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El punto justo

Grisanti remarca una diferencia conceptual central para entender el alcance del proyecto: conservar y climatizar no son lo mismo. Conservar implica mantener el producto en el tiempo; climatizar significa prepararlo para que el consumidor pueda disfrutarlo en su punto óptimo.

Ese matiz, que parece semántico, tiene consecuencias concretas en la experiencia del consumidor final. "Con este desarrollo, pasamos a tener mayor control del proceso y a garantizar a nuestros clientes algo clave: previsibilidad y fruta en su punto justo", señaló.

"La misma exigencia y control que nos caracterizan en todos nuestros productos hoy se potencian con la incorporación de la banana a nuestra propuesta y la puesta en marcha de este Centro de Climatización Inteligente, una infraestructura única en la Patagonia que marca un hito para la región", agregó Grisanti.

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El centro, desde adentro

El nuevo centro cuenta con 9 túneles de climatización presurizados de última generación que permiten gestionar con precisión cada etapa del proceso de maduración. La tecnología aplicada trabaja sobre las llamadas frutas climatéricas —aquellas que inician su maduración mediante el etileno que liberan— y posibilita controlar variables clave como temperatura, humedad y circulación de aire en tiempo real.

El equipamiento físico es en su mayoría de origen importado, pero el sistema de control y monitoreo operativo —hardware y software— fue diseñado y desarrollado íntegramente en Argentina, en colaboración con Tropical Argentina. Este sistema garantiza una distribución homogénea al interior de los túneles y asegura consistencia, trazabilidad y calidad en cada fruta procesada.

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La alianza con Tropical Argentina no se limita a la tecnología: también garantiza el abastecimiento continuo de bananas de primera calidad y consolida una cadena de suministro robusta para abastecer a toda la Patagonia durante todo el año.

Más allá de la banana

Aunque la primera etapa del centro está orientada al procesamiento de bananas, la infraestructura fue concebida para escalar. "Inicialmente está orientado a bananas, pero está preparado para todo tipo de frutas: paltas, peras, mango, kiwi", precisó Grisanti. La clave está en el mecanismo compartido por las frutas climatéricas: la maduración se activa mediante el etileno que liberan, lo que desencadena un proceso químico natural que los túneles permiten controlar con precisión.

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En cuanto a la producción regional, el paso pendiente es el desarrollo de los protocolos de operación para frutas locales, que forman parte del plan estratégico de la empresa para las etapas siguientes.

"Está firmemente en nuestro plan", aseguró Grisanti. En esta primera fase, los protocolos están destinados principalmente a bananas, pero la extensión hacia frutas de la región forma parte explícita de la hoja de ruta.