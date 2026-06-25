"Nos robaron los sueños": un informe nacional dejó mal parado a Jorge Salas por la Cooperativa 127 Hectáreas

Tras más de un año de silencio en Neuquén, el dirigente hizo su descargo por Telenoche, que ventiló sus vínculos políticos. "De dirigente a estafador".

Jorge Salas evitó durante más de un año a los medios provinciales y nunca respondió al llamado de LM Neuquén cuando estalló el escándalo por las tierras en la meseta y las viviendas que nunca fueron entregadas en la Cooperativa 127 Hectáreas . Ahora, el dirigente y exfuncionario del IPVU eligió un medio nacional para dar su versión, en un informe lapidario que no lo deja bien parado.

El dirigente tiene una causa por presunta estafa con lotes que investiga el Ministerio Público Fiscal . Sigue siendo presidente de la cooperativa y, en Personería Jurídica, pese a la causa abierta, no encuentran irregularidades para intervenir la entidad. La discusión sigue dándose en el plano político.

Salas dio su versión en Telenoche, el noticiero de Canal 13 conducido por Nelson Castro , en un informe de la periodista Fernanda Alonso titulado "El ladrón de sueños". En el programa, el dirigente se muestra en fotos con muchos dirigentes politicos, en entregas, actos y firmas de convenios.

Casa de Gobierno - Cooperativa 127 Hectareas (8).JPG Jorge Salas, presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas. Claudio Espinoza

El trabajo incluyó testimonios de damnificados y las mismas imágenes de drone que este diario había anticipado sobre el predio en la meseta, donde no hay servicios y todo está en medio de la nada.

Cooperativa 127 Hectáreas: informe, promesas y "estafa"

La investigación reunió relatos de vecinos que aseguraron haber aportado dinero durante años con la expectativa de acceder a un lote o una vivienda, sin obtener nunca una solución habitacional. En paralelo, Salas respondió a las acusaciones y defendió el trabajo de la cooperativa.

"El título lo dice todo, del líder social a estafador", señaló Alonso al presentar el informe, que precisó que unas 340 familias denunciaron a la organización por presuntos incumplimientos.

Uno de los testimonios más duros fue el de Ema Ibáñez Castillo, socia fundadora de la cooperativa, quien recordó las promesas recibidas al incorporarse al proyecto habitacional. "Me dijo en quince días no alquiles. ¿Para qué? Si en quince días tenés tu casa", sostuvo.

Embed

Según contó, junto a su familia dejó el alquiler para esperar la entrega de la vivienda. "Nos fuimos a la casa de mis papás. Dijimos, a lo sumo un mes, dos meses estaremos esperando. Bueno, dos años estuvimos y seguimos", relató.

También recordó una reunión en la que, según aseguró, se les indicó que pensaran en las mejoras que harían en las futuras viviendas. "Incluso nos dijo, traigan un metro para medir si van a hacer rejas, van a hacer portón. Este hombre se ha burlado demasiado de nosotros, de todos los socios", recordó Ema.

El descargo de Salas

Durante el informe, Salas defendió el rol de la cooperativa en los desarrollos habitacionales impulsados en Neuquén. "Hemos entregado 530 viviendas", afirmó.

Consultado sobre el origen de los fondos para las construcciones, reconoció que las obras fueron ejecutadas por el Estado: "Las hace el Estado". Sin embargo, sostuvo que fue la cooperativa la que gestionó los proyectos. "Quien hizo todo el trámite para hacer las viviendas fue la cooperativa", sentenció.

La investigación también recordó que durante 2024 Salas ocupó el cargo de director provincial de Hábitat y Urbanismo, situación por la que fue consultado. "Yo no puedo ser parte de una solución donde estoy del otro lado", respondió.

Víctor Guerrero, otro de los testimonios, describió las expectativas que tenían quienes se incorporaron al proyecto de las 127 hectáreas, durante una recorrida por la meseta.

Gif Drone 127 hectareas Las tierras de la Cooperativa 127 Hectáreas de la polémica. ¿Dónde están ubicadas?

"Nos dijeron que nos iban a entregar un lote con servicios, que iba a estar en un barrio lindo donde iban a haber escuelas, centros asistenciales de salud, donde iba a pasar el colectivo", dijo al recorrer el predio en la meseta.

Pero la realidad fue muy distinta. "Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que no había nada", dijo y agregó que "ni la seguridad que él nos decía. Nos robaron los sueños de la vivienda propia, del lote con servicios. Nos robaron".

Durante la entrevista también se mencionaron casos de allegados y familiares directos de Salas que habrían accedido a viviendas en distintos planes habitacionales. El dirigente respondió que se trataba de personas inscriptas en la cooperativa desde hace años.

"Son familias que pueden ingresar a las viviendas porque hace muchísimos años que están inscriptas", dijo. También defendió la adjudicación de una vivienda a su hermana, "que tiene 69 años y también tuvo más de veinte años esperando su casa".

La investigación concluyó con la mención de una denuncia incorporada a la causa, según la cual un ex empleado declaró que debía entregarle a Salas, a diario, el dinero recaudado.

Cómo sigue la causa judicial

La investigación por la Cooperativa 127 Hectáreas continúa en trámite en la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén, a partir de denuncias de familias que sostienen haber aportado dinero durante años sin recibir nunca una vivienda o un lote.

Según informó el abogado querellante Mariano Mansilla, la instancia de mediación concluyó sin acuerdo entre las partes y la causa avanza ahora hacia una definición judicial. El letrado sostiene que existen responsabilidades tanto de particulares como de organismos públicos vinculados a distintos proyectos habitacionales.

Cooperativa 127 hectareas - Jorge Salas (2) Claudio Espinoza

Además, el gremio docente ATEN solicitó ser incorporado como querellante en el expediente, al sostener que varios afiliados resultaron afectados y que el nombre de la organización fue utilizado para dar credibilidad a los proyectos de la cooperativa.

De acuerdo con presentaciones judiciales citadas en la investigación televisiva, los reclamos económicos superarían los 1.300 millones de pesos, y ya existen medidas cautelares sobre cuentas bancarias, vehículos y lotes vinculados a la cooperativa.

Salas, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que la responsabilidad principal recae en el Estado por la falta de continuidad de los programas habitacionales.