Un operativo policial terminó con el secuestro de drogas y un auto retenido
El procedimiento se realizó en la provincia de Neuquén. Una persona resultó imputada.
Un operativo de control vehicular en la provincia de Neuquén terminó con el secuestro de flores de cannabis, la imputación de una persona y la retención preventiva de un automóvil por distintas infracciones.
El procedimiento fue realizado este miércoles por efectivos de la División Tránsito Rural Las Lajas, en el marco de los controles preventivos que se desarrollan de manera habitual en distintos sectores de la localidad.
El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Roca e Islas Malvinas de la localidad, donde los uniformados inspeccionaban vehículos e identificaban personas con el objetivo de reforzar la prevención del delito y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Durante la intervención, el personal policial advirtió la presencia de una sustancia compatible con estupefacientes en el interior de un vehículo particular, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la autoridad judicial competente.
Qué elementos secuestraron
Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron 6,8 gramos de flores de cannabis, además de distintos elementos relacionados con su consumo.
La persona involucrada fue notificada de la imputación en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de la sustancia, mientras que el vehículo quedó secuestrado preventivamente debido a diversas infracciones detectadas durante el control.
Desde la fuerza no se brindaron mayores precisiones sobre la identidad del imputado ni sobre el destino que tenía la sustancia secuestrada.
Controles preventivos
El operativo formó parte de una serie de controles preventivos que la División Tránsito Rural Las Lajas desarrolla de manera permanente para fortalecer la seguridad pública y prevenir hechos delictivos.
Las tareas incluyeron controles vehiculares e identificación selectiva de personas en distintos sectores de la localidad, con el propósito de detectar situaciones irregulares y reforzar la presencia policial.
En el despliegue también participaron efectivos de Gendarmería Nacional, que trabajaron de manera coordinada con la Policía del Neuquén en el marco de acciones conjuntas destinadas a la prevención del delito y al resguardo de la comunidad.
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