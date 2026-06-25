Así recuperaron la camioneta robada en un yacimiento petrolero: le habían sacado la patente y las calcomanías

El vehículo había sido sustraído del predio de una empresa en la base petrolera de Aguada del Lagio. El insólito lugar donde apareció el rodado.

La camioneta había sido sustraído del predio de una empresa en la base petrolera de Aguada del Lagio.

La camioneta perteneciente a una empresa petrolera que había sido robada en el yacimiento Aguada del Lagio , fue recuperada este miércoles en Neuquén capital. El vehículo fue encontrado ocho días después por efectivos de la Comisaría N°21 del barrio Melipal cuando identificaron al rodado en las calles del barrio Gregorio Álvarez.

Se trata de una camioneta Toyota Hilux que había sido robada el pasado 16 de junio en el área del yacimiento petrolero. El hallazgo tuvo lugar el 24 de junio alrededor de las 13, cuando el personal de la Comisaría N°21 identificaron al vehículo sospechoso, que estaba estacionado en la calle Collón Curá, en la tira 31.

En ese sector, los agentes observaron una camioneta blanca con características similares a las del vehículo denunciado como robado. Tras verificar la información, desde el Centro de Análisis y Monitoreo confirmaron que presentaba un pedido de secuestro por parte de la Comisaría N°52 de Centenario.

La camioneta no tenía la patente trasera y le habían quitado las calcomanías

Durante la inspección, los uniformados identificaron que la pickup había sido modificada. Le faltaban las calcomanías identificatorias, los logos de la empresa propietaria, la jaula antivuelco y la patente trasera. El personal policial sospecha que la falta de patente es una maniobra para dificultar su identificación y evitar que fuera detectada por las autoridades.

Sin embargo, la camioneta no presentaba daños visibles en la estructura ni en el motor, solamente modificaciones para evitar su reconocimiento.

camioneta robada La camioneta fue encontrada sin la patente trasera y sin las calcomanías.

Posteriormente, los agentes llevaron adelante el secuestro de la camioneta y fue trasladada a la sede policial de la capital neuquina. La intervención quedó a cargo del Departamento Sustracción Automotores y de la Fiscalía correspondiente para concretar la restitución de la camioneta a la empresa petrolera afectada por el hecho de inseguridad.

¿Cómo se concretó el robo en el yacimiento petrolero?

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió un comunicado por el robo de una camioneta del yacimiento Aguada del Lagio de Centenario. Se trata de un vehículo propiedad de la firma IPE Energía S.A., que fue la que radicó la denuncia por la sustracción.

De acuerdo a la información de la Policía, que emitió una orden de ubicación y secuestro para dar con el vehículo, ocurrió a las 12.55 de este martes. A partir de la advertencia de la falta de la camioneta, móviles policiales recorrieron el sector.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales informó a la comunidad que es una camioneta Toyota Hilux, cuyo dominio (patente) es AE-884-FH. Es un vehículo pickup de color blanco.

Con la denuncia, se dio intervención inmediata a la Comisaría 52, cuyos efectivos se encontraban abocados a las tareas de rastrillaje e investigación para lograr la localización del vehículo y la identificación de los autores del robo. Finalmente, la recuperación del rodado se logró ocho días después del robo.