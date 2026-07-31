Los detalles de la nueva Toyota Hilux: cuándo llega a Argentina y los principales cambios

La marca japonesa prepara una gran novedad para su icónica camioneta . ¿Cuáles serán los principales cambios de la Toyota Hilux en Argentina ?

Sin dudas que la Toyota Hilux es una de las pickups medianas más importantes del mundo. Recientemente, se conoció que la próxima generación de la emblemática camioneta se lanzará en el mercado de nuestro país en 2027. ¿Cuáles serán los principales cambios de la Toyota Hilux en Argentina ?

En la actualidad, la Toyota Hilux se fabrica en la Argentina en la planta de Zárate (provincia de Buenos Aires). En su sitio oficial, Toyota destaca que todas las versiones de la Hilux vienen equipadas con audio con pantalla táctil de 9”, conectividad inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay y control de velocidad crucero. Asimismo, señala que las versiones SR cuentan con el paquete de servicios conectados.

La Toyota Hilux -cuya próxima generación desembarcará en la Argentina en 2027- presentará estos cambios significativos:

La próxima generación de la emblemática camioneta se lanzará en el mercado de nuestro país en 2027.

Un frontal renovado y una línea de nuevas proporciones que buscarán renovar su identidad visual sin alterar la robusta arquitectura base.

Paneles rediseñados, un tablero con estética renovada y una pantalla multimedia de mayor resolución, acompañados por materiales más cuidados, mejoras en la ergonomía y un fuerte enfoque en la conectividad.

Incorporación de un sistema mild hybrid (híbrido suave) de 48 voltios, que complementará al conocido motor turbodiésel 2.8.

Según se supo, esta asistencia eléctrica tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia térmica, reducir el consumo y bajar las emisiones sin por ello resignar capacidad de torque en situaciones de uso exigente.

Cabe resaltar que una unidad de la próxima generación de la Toyota Hilux fue fotografiada en movimiento en Brasil mientras completa su fase avanzada de desarrollo regional.

La Toyota Hilux: una camioneta con una historia riquísima

A lo largo de la historia, la Toyota Hilux presentó nueve generaciones. La primera de ellas tuvo lugar en marzo de 1968, con el modelo RN10, diseñado con corta distancia entre ejes y un motor I4 de 1.5 L, que más tarde pasó a ser de 1.6 L (febrero de 1971).

La última generación -la novena de la Hilux- se lanzó en 2015 y ofreció versiones de cabina simple, extendida y doble, con tracción 4×2 y 4×4. Una de las grandes novedades fue que para la conexión de la doble tracción se abandonó la clásica palanca mecánica y se optó por un sistema electrónico, que se activa mediante un comando en la consola central.

La Toyota Hilux -cuya próxima generación desembarcará en la Argentina en 2027- presentará cambios significativos.

Recientemente, también se conocieron detalles sobre la nueva Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X, una versión ofrecida en Sudáfrica, que combina mecánica conocida, tracción integral y una carrocería de cabina extendida. La Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X presenta las siguientes características destacadas: