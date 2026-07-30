Se trata de una de las señales de tránsito más comunes pero pocos saben qué significa: ¿se cuál se trata?

Suele estar presente en rutas y autovías, pero muchos conductores no conocen su significado . Cómo reconocerla y los peligros de no respetarla.

Se trata de una de las señales de tránsito más comunes

La seguridad vial no se limita únicamente a conducir bien. Una parte importante es entender el significado de las distintas señales de tránsito y, obviamente, respetarlas. Sin embargo, muchas de ellas son desconocidas e ignoradas por los conductores, lo que conlleva un grave peligro. Una de ellas es la R10 , muy presente en caminos y rutas.

Esta señal pertenece al grupo de las reglamentarias de restricción y suele estar colocada en tramos de alto riesgo. Pasarla por alto no solo es una infracción, sino que puede poner en riesgo la seguridad de todos los que circulan, especialmente en sectores de tránsito denso o de alta velocidad.

La señal R10 tiene un objetivo muy claro: anunciar la prohibición de cambiar de carril. Cuando aparece en el camino, los conductores deben mantenerse en su misma vía hasta que otra indicación lo permita hacerlo hacia la izquierda o la derecha. Su propósito es evitar maniobras bruscas que puedan provocar colisiones laterales, frenadas inesperadas o bloqueos del tráfico.

Así es la señal R10, que anuncia la prohibición de cambiar de carril.

Esta prohibición suele utilizarse en sectores con características peligrosas: tramos estrechos, curvas pronunciadas, zonas de obras, túneles, puentes, entradas y salidas de vías rápidas, carriles exclusivos, o en cercanía de intersecciones y lugares de alta siniestralidad.

Identificarla visualmente es muy simple: se la representa con borde rojo, fondo blanco y en la parte central una flecha que representa el cambio de carril, todo esto atravesado con la tradicional línea roja diagonal que indica la prohibición del movimiento lateral. Se la ve ubicada en el costado de la calzada, antes del inicio del tramo donde rige la restricción, y a una distancia suficiente para que los conductores puedan adaptar su conducción. En autopistas o rutas puede repetirse en intervalos regulares o complementarse con cartelería luminosa variable.

La importancia de respetar la señal R10

Ignorar la señal R10 que prohíbe cambiar de carril conlleva un peligro concreto tanto para el conductor como para terceros. Entre los principales riesgos se destacan:

Colisiones laterales y choques en cadena: al cambiar de carril en un tramo donde está prohibido, es frecuente que el vehículo invada el espacio de otro que circula a la par o que ya está adelantando, provocando choques laterales. En rutas, esto puede desencadenar choques sucesivos con otros vehículos que vienen detrás.

al cambiar de carril en un tramo donde está prohibido, es frecuente que el vehículo invada el espacio de otro que circula a la par o que ya está adelantando, provocando choques laterales. En rutas, esto puede desencadenar choques sucesivos con otros vehículos que vienen detrás. Interrupción del tránsito y frenadas bruscas: un cambio inesperado obliga a los conductores que siguen a frenar de golpe o a maniobrar bruscamente, lo que incrementa la probabilidad de choques posteriores, pérdidas de control o salidas de la calzada.

un cambio inesperado obliga a los conductores que siguen a frenar de golpe o a maniobrar bruscamente, lo que incrementa la probabilidad de choques posteriores, pérdidas de control o salidas de la calzada. Riesgo en condiciones de visibilidad reducida: en túneles, curvas cerradas, lluvia intensa o niebla, la visibilidad es limitada; cambiar de carril en esos tramos puede impedir ver vehículos en otros carriles y causar accidentes graves.

en túneles, curvas cerradas, lluvia intensa o niebla, la visibilidad es limitada; cambiar de carril en esos tramos puede impedir ver vehículos en otros carriles y causar accidentes graves. Obstáculos y trabajos en vía: en zonas de obras, la prohibición suele responder a la presencia de maquinaria, trabajadores o desvíos temporales. Desobedecerla aumenta el riesgo de impactar contra elementos fijos o de poner en peligro a personal en la vía.

en zonas de obras, la prohibición suele responder a la presencia de maquinaria, trabajadores o desvíos temporales. Desobedecerla aumenta el riesgo de impactar contra elementos fijos o de poner en peligro a personal en la vía. Sanciones : además del riesgo físico, incumplir la señal implica sanciones como multas y pérdida de puntos en la licencia.

: además del riesgo físico, incumplir la señal implica sanciones como multas y pérdida de puntos en la licencia. Carteles al costado de la ruta advierten a los conductores sobre la presencia de radares de tránsito en Neuquén y Río Negro.

Los distintos tipos de señales de tránsito y sus objetivos

El sistema de señalización vial está dividido en categorías. Las principales son: