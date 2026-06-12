Ya se puede reservar la Kia Tasman: un tanque para pelear contra Hilux, Ranger y Amarok

La novedosa pickup coreana comienza su desembarco en Argentina. Es posible anotarse para una reserva en la web oficial.

La nueva pickup de la marca coreana, la Kia Tasman , ya se puede reservar en Argentina y promete causar sensación en el segmento más caliente del mercado local, el de las pickups medianas. Con un diseño audaz, competirá directamente con la Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

Esta pickup ya había generado expectativa a principios de año cuando el fabricante de automóviles la mostró en Costa Esmeralda como adelanto para el mercado argentino. Ahora, la noticia es que los interesados ya la pueden reservar en el sitio web oficial de la marca.

Importada de Corea del Sur , llama la atención por su frente cuadrado, los faros en los extremos y la parrilla con barras verticales que la hacen muy diferente de sus rivales. Por eso muchos la describen como un "mini Hummer".

Kia Tasman: versiones, motores y equipamiento de la pickup que ya se puede reservar

La Kia Tasman estará disponible en Argentina en versiones EX y X-PRO, dos configuraciones para el mundo de las pickups. La primera parece una opción más equilibrada para una camioneta bien equipada, mientras que la segunda es la opción más aventurera con una orientación más todoterreno.

Kia Tasman Kia Tasman. Kia

La pickup tendrá dos opciones mecánicas y se venderá en tres combinaciones. Por un lado, equipará un motor turbodiésel de cuatro cilindros de 2.2 litros con 202 CV y 441 Nm de torque, con una transmisión automática de ocho velocidades. Es la receta más tradicional para el segmento.

La otra alternativa es un motor turbo naftero de cuatro cilindros y 2.5 litros, con 281 CV y 421 Nm de torque, también con una transmisión automática de ocho velocidades.

Kia Tasman Kia Tasman. Kia

Según las configuraciones que se prevén, la versión EX podrá estar equipada con ambos motores y la X-PRO estará asociada con el motor naftero más potente. Con estas tres versiones, la idea es apuntar tanto a los usuarios que buscan una pickup diésel tradicional, como a aquellos que quieren una propuesta orientada a la performance.

El Kia Tasman tiene un largo de 5,410 mm, un ancho de 1,930 y un altura de 1,870 mm, pero la X-PRO tiene una altura superior: 1,920 mm. La distancia entre ejes es de 3,270 mm y la altura libre al suelo varía de 224 a 252 mm, lo cual está en línea con las mejores pickups medianas en este mercado.

Kia Tasman Kia Tasman. Kia

La caja de carga también es uno de sus puntos fuertes: ofrece un volumen de 1,173 litros y una capacidad de carga de casi una tonelada, algo importante para aquellos que usan la camioneta como vehículo de trabajo.

En términos de equipamiento, la versión EX puede incluir una pantalla multimedia táctil de 12.3 pulgadas, activación automática de luces, freno de estacionamiento eléctrico con función de autohold, entrada y arranque sin llave, modos de conducción Eco, Normal, Sport y My Drive, así como modos de tracción 2H, 4A, 4H y 4L.

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El bloqueo de diferencial, asiento del conductor ajustable eléctricamente y llantas de aleación de 17 pulgadas también están presentes.

La versión X-PRO, la más extrema, ofrece modos de manejo en distintos terrenos: nieve, barro, arena y roca; además del control de crucero X-TREK, sensores de lluvia, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, volante calefaccionado y sistema de audio Harman Kardon.

El paquete de seguridad incluye seis airbags, cámara de visión trasera, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, control de descenso en pendientes y ayudas avanzadas a la conducción como advertencia de colisión frontal, luces altas automáticas, asistente de mantenimiento de carril, detector de fatiga, alerta de tráfico cruzado trasero y control de crucero adaptativo.

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La X-PRO también cuenta con una cámara de 360 grados, alerta de punto ciego y monitoreo de presión de neumáticos.

Sin el aspecto clásico de la Hilux, Ranger o Amarok, el precio de la Kia Tasman será un factor clave en su posicionamiento. Más allá de que la marca ya abrió la reserva online, los precios, por ahora, no están disponibles.