Se viene la pickup del Toyota Corolla Cross: las primeras fotos de las pruebas

La camioneta compacta de la marca japonesa está en fase avanzada. Cómo será y para cuándo se espera.

La pickup derivada del Toyota Corolla Cross empieza a tomar forma y las primeras imágenes de las pruebas en Sudamérica ya la confirman como una realidad más cercana de lo que parecía: la marca japonesa trabaja fuerte en una pickup compacta basada en el SUV más vendido de la región . Con este proyecto, Toyota apunta directo a un segmento en pleno crecimiento, donde hoy mandan modelos como la Fiat Toro y en donde se avecinan novedades como Volkswagen Tukan, BYD Mako y Renault Niagara.

Las fotos espía, tomadas en Brasil, muestran una unidad fuertemente camuflada , pero con proporciones que dejan en claro que se trata de una pickup monocasco derivada del Corolla Cross . La silueta, la distancia entre ejes y la altura coinciden con el SUV, aunque con una caja trasera integrada que redefine su silueta.

Toyota busca aprovechar el éxito del Toyota Corolla Cross, un modelo que logró posicionarse entre los más vendidos del país y de la región, para ingresar en un nicho donde todavía no tiene presencia directa con producción local. Para ello, la marca japonesa busca sacarle el máximo provecho a una plataforma confiable y probada para competir con productos que combinan el confort de un SUV con la versatilidad de una pickup.

Si bien las primeras pruebas se están realizando en Brasil, la futura pickup del Toyota Corolla Cross tendrá un fuerte enfoque regional: este tipo de vehículos tiene también una alta demanda en mercados como Argentina, donde el uso mixto -trabajo y familia- es cada vez más valorado.

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Cómo será la pickup del Toyota Corolla Cross

La futura pickup del Toyota Corolla Cross se apoyará en la conocida plataforma TNGA-C, la misma que utiliza el SUV y otros modelos globales de la marca. Esto, se supone, le permitirá ofrecer un andar más confortable que las pickups tradicionales de chasis con largueros.

En términos de diseño, si bien el camuflaje oculta muchos detalles, se espera que mantenga el lenguaje estético del Corolla Cross. La gran diferencia estará, claro, en la parte trasera, donde la caja de carga marcará su personalidad.

Otro punto fuerte será la motorización: todo indica que la pickup del Toyota Corolla Cross podría ofrecer las mismas opciones que el SUV, incluyendo el conocido motor naftero 2.0 (de 176 CV asociado a una transmisión CVT) y, posiblemente, una variante híbrida.

Toyota Corolla Pickup La pickup que se viene del Toyota Corolla. Foto: captura Instagram @blogauto_br.

En cuanto al posicionamiento, esta nueva pickup se ubicaría por debajo de la Hilux, apuntando a un público que busca un vehículo más accesible, versátil y cómodo para el uso diario, sin resignar capacidad de carga.

La futura pickup se producirá en la planta de Sorocaba, San Pablo, en donde llevan adelante una modernización de las líneas para recibir al nuevo Corolla y también a esta camioneta compacta. Dependiendo de los procesos de homologación, se espera que esta pickup ya esté disponible en el mercado -al menos el brasilero- durante 2027.

Las pruebas en fase avanzada indican que su presentación podría no estar tan lejos. De concretarse, será uno de los lanzamientos más relevantes del próximo año en la región.