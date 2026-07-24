Fiat presentó su nuevo auto compacto: todos los detalles del Argo X, la versión regional del Grande Panda europeo

El Argo X será el primero de varios lanzamientos que Stellantis tiene previstos para la región. Dispondrá de versiones con tecnología mild hybrid.

Recientemente, Fiat comunicó que dejará de fabricar el modelo Tipo, vehículo que en Turquía se comercializó bajo el nombre Egea y que se transformó en uno de los mayores éxitos de la marca italiana en ese mercado. Al mismo tiempo, Fiat reveló el nombre de su nuevo auto “popular” para la región del Mercosur. ¿De cuál se trata?

Fiat realizó este anuncio durante los festejos por el aniversario 50 de la automotriz en Brasil. Así, el Grupo Stellantis le descorrió el velo a una de las principales incógnitas sobre la renovación de la gama Fiat en Sudamérica.

El nombre del nuevo auto “popular” de Fiat para la región es el Argo X, modelo que se fabricará en Brasil y estará destinado al mercado del Mercosur.

La emblemática marca italiana reveló el nombre de su nuevo auto “popular” para la región del Mercosur.

Según lo detalló el Grupo Stellantis, el Argo X tomará como referencia al modelo Grande Panda que Fiat comercializa actualmente en Europa. Sin embargo, voceros de la empresa puntualizaron que el modelo que se venderá en el Mercosur no será una copia del Grande Panda. Así, Fiat desarrolló una versión adaptada a las necesidades de la región, con modificaciones en la plataforma, el equipamiento y la oferta mecánica. Y es por ese motivo que también adoptó el nuevo nombre de Argo X.

Según se supo, la "X" que acompaña al nombre Argo apunta a reforzar una imagen más aventurera. Cabe reseñar que el modelo Argo X convivirá con el actual Argo, que continuará en producción pese a su larga trayectoria en el mercado.

Asimismo, es oportuno reseñar que el actual Fiat Argo figura entre los autos 0km más accesibles en el mercado argentino. La nómina de los vehículos en cuestión está compuesta por los siguientes modelos:

Renault Kwid: $26.490.000.

JMEV Easy 3: $27.594.000.

Hyundai HB20: $27.600.000.

Fiat Mobi: $28.060.000.

MG3 ICE: $30.514.000.

JAC S2: $30.514.000.

Fiat Argo: $30.700.000.

$30.700.000. Peugeot 208: $31.460.000.

Fiat Cronos: $31.600.000.

Suzuki Swift Hybrid GLX MT: $31.974.000.

Cómo será el nuevo Fiat Argo X

Según se supo, el nuevo Fiat Argo X incluirá algunos detalles significativos. Entre ellos, pueden mencionarse a los siguientes:

Incluirá propulsores utilizados por el actual Argo .

. Dispondrá de versiones con tecnología mild hybrid, que ya equipa al modelo Pulse en algunos mercados.

Adoptará detalles estéticos inspirados en los SUV y crossover.

Presentará una apariencia robusta y guiños al uso fuera del asfalto, aunque sin tratarse de un modelo todoterreno.

El modelo Argo X convivirá con el actual Argo, que continuará en producción pese a su larga trayectoria en el mercado. Stellantis

Por último, cabe destacar que el Argo X será el primero de varios lanzamientos que Stellantis tiene previstos para la región. En la agenda de la empresa, también aparecen las próximas generaciones de los Pulse, Fastback y Strada.

El nuevo Fiat Argo X será fabricado en el Polo industrial de Stellantis en Betim, Minas Gerais, la misma fábrica que actualmente produce los modelos Fiat Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino, Peugeot Partner Rapid, RAM 700 y Fiat Strada, consolidándose así como uno de los principales centros de desarrollo y producción de vehículos en Sudamérica.