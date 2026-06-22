Fiat Mobi en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El citycar más accesible de Fiat sigue entre los modelos más baratos del mercado argentino, con un precio que aún se mantiene debajo de los $30 millones.

El Fiat Mobi continúa ocupando un lugar destacado dentro del segmento de entrada de gama en Argentina. Compacto, práctico y pensado para la ciudad, el modelo de la marca italiana se mantiene como una de las alternativas más accesibles para quienes buscan comprar un auto 0km .

Importado desde Brasil, el Mobi regresó al mercado local en 2024 luego de varios años de ausencia y logró recuperar rápidamente terreno dentro de un segmento cada vez más reducido. En un contexto donde son pocos los vehículos que permanecen por debajo de los $30 millones , sigue apareciendo entre las opciones más económicas del país.

Mientras tanto, Stellantis ya trabaja en el futuro del modelo . Aunque la actual generación continúa vigente, en Brasil circulan versiones que anticipan un reemplazo para los próximos años, con una propuesta más cercana a un mini SUV urbano y basada en plataformas más modernas del grupo automotor.

Fiat Mobi Así es el interiore del Fiat Mobi. Stellantis

En junio de 2026, el Mobi mantiene su posicionamiento como uno de los vehículos más baratos del mercado argentino, La combinación de un tamaño compacto, un motor sencillo y un equipamiento que incorpora conectividad y elementos de confort lo convierten en una alternativa atractiva para quienes priorizan la movilidad urbana por encima de las prestaciones deportivas o el espacio interior.

Fiat Mobi: cómo quedó en el ranking de los autos más baratos

El Fiat Mobi ocupa el cuarto puesto entre los autos 0km más baratos de Argentina en junio de 2026, según los precios de lista vigentes.

Ranking: los 10 autos 0 km más baratos de Argentina en junio de 2026:

Renault Kwid: $26.490.000 JMEV Easy 3: $27.594.000 Hyundai HB20: $27.600.000 Fiat Mobi: $28.060.000 MG3 ICE: $30.514.000 JAC S2: $30.514.000 Fiat Argo: $30.700.000 Peugeot 208: $31.460.000 Fiat Cronos: $31.600.000 Suzuki Swift Hybrid GLX MT: $31.974.000

Además, Fiat continúa entre las marcas con mayor presencia en el mercado argentino, impulsada por modelos como Cronos, Pulse, Fastback y el propio Mobi.

Fiat Mobi: ficha técnica y características

El Fiat Mobi Trekking mantiene una configuración mecánica orientada principalmente al uso urbano. Debajo del capot equipa el conocido motor naftero Fire Evo 1.0 de cuatro cilindros, asociado a una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera.

La mecánica desarrolla 75 caballos de fuerza y 92 Nm de torque, suficientes para desplazamientos cotidianos y trayectos urbanos. Además, se destaca por ofrecer consumos contenidos, una de las características más valoradas por quienes buscan un vehículo económico.

Fiat Mobi pantalla La pantalla multimedia que equipa al Fiat Mobi. Stellantis

Entre los principales elementos de equipamiento se destacan:

Pantalla multimedia táctil de 7 pulgadas.

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Sensor de estacionamiento trasero.

Tablero digital de 3,5 pulgadas.

Aire acondicionado manual.

Dirección asistida.

Levantavidrios eléctricos delanteros.

Computadora de a bordo.

Sistema de audio con 4 parlantes y 2 tweeters.

En materia de seguridad incorpora:

Frenos ABS con EBD.

Discos ventilados delanteros.

Frenos traseros a tambor.

Neumáticos rodado 14 en medida 175/65.

Cuánto sale un Fiat Mobi en junio de 2026

El precio de lista oficial del Fiat Mobi en Argentina durante junio de 2026 es el siguiente:

Fiat Mobi Trekking: $28.060.000

La garantía oficial es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, con cobertura en toda la red de concesionarios oficiales de Fiat en el país.