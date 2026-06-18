Se viene el nuevo Toyota Corolla Cross: qué cambia en uno de los SUV más vendidos

Acaba de lanzarse en Brasil la renovación de uno de los modelos más exitosos de la marca. Llegará a la Argentina en los próximos meses.

No se duerme en los laureles: a pesar de ser uno de los SUV más vendidos de Argentina, el Toyota Corolla Cross ya tiene lista la actualización 2027. La marca japonesa presentó en Brasil la renovación del modelo, con cambios en diseño, tecnología, conectividad, y seguridad.

No se trata de una renovación total, sino de un refresh general para no perder terreno en una categoría que se renueva permanentemente con lanzamientos de distintas marcas. En su versión 2027, el Corolla Cross mantiene su perfil familiar, práctico y confiable, pero suma detalles que apuntan a mejorar la experiencia a bordo y a sostener su competitividad frente a rivales cada vez más fuertes y tecnológicos.

El lanzamiento se realizó primero en Brasil, país donde se fabrica el modelo para la región. Y se espera que próximamente desembarque en la Argentina, aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada para su llegada.

En un segmento donde pelean modelos como Ford Territory, Volkswagen Taos, Jeep Compass y otros SUV de origen chino, Toyota eligió un camino clásico: no tocar lo que funciona y mejorar los puntos que el público más mira hoy, como la pantalla multimedia, las asistencias de manejo, la conectividad y la imagen exterior.

Toyota Corolla Cross 2027 Toyota Corolla Cross 2027. Toyota

Toyota Corolla Cross: qué cambia con la actualización

La versión GR Sport fue la gran protagonista del relanzamiento del Toyota Corolla Cross. Esta versión tope de gama fue la que se usó para mostrar el rediseño del frente del modelo, con una nueva parrilla trapezoidal integrada a los faros LED y a las luces diurnas, un recurso que le da una imagen más moderna y agresiva.

Toyota Corolla Cross 2027 Toyota Corolla Cross 2027. Toyota

También se suman retoques en el sector trasero y nuevas llantas de aleación con detalles en negro. La idea de Toyota es reforzar el carácter deportivo del Corolla Cross GR Sport, sin alejarlo de su perfil familiar.

Puertas adentro, el Toyota Corolla Cross 2027 incorpora una consola central rediseñada, con un reordenamiento de los comandos y una integración más clara de las funciones de conectividad. En el caso de la versión GR Sport, el habitáculo incluye tapizados deportivos, terminaciones exclusivas y detalles específicos en los pedales.

Toyota Corolla Cross 2027 Toyota Corolla Cross 2027. Toyota

Toda la gama incorpora el nuevo sistema multimedia Toyota Play 2.0, con pantalla de 10,1 pulgadas, mejor definición, mayor velocidad de procesamiento y conexión Wi-Fi.

Más seguridad para el Toyota Corolla Cross

La actualización del Toyota Corolla Cross también abarca a la seguridad: todas las versiones mantienen el paquete Toyota Safety Sense, que incluye asistencias a la conducción como frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

A eso se agrega el sistema TPMS, encargado de monitorear la presión de los neumáticos. Esta función, ahora disponible en toda la gama, permite alertar al conductor ante una pérdida de presión y puede ayudar tanto en seguridad como en eficiencia, ya que una cubierta mal inflada aumenta el desgaste y el consumo.

Toyota Corolla Cross 2027 Toyota Corolla Cross 2027. Toyota

La conectividad también gana protagonismo con los Servicios Conectados de Toyota, que permiten acceder a información remota sobre el estado del vehículo, diagnósticos, recordatorios de mantenimiento y funciones de asistencia. En Brasil, estas funciones también se extienden a la versión XRE, equivalente a la XEI que se comercializa en la Argentina.

Entre las funciones disponibles aparecen la posibilidad de consultar datos del vehículo desde una aplicación, recibir alertas, acceder a asistencia en ruta, localizar el auto y utilizar servicios vinculados a conectividad mediante suscripción. Es una tendencia que ya está instalada en los autos modernos y que Toyota empieza a profundizar en uno de sus modelos regionales más importantes.

Toyota Corolla Cross 2027 Toyota Corolla Cross 2027. Toyota

Qué motores mantiene el nuevo Toyota Corolla Cross

El Toyota Corolla Cross 2027 conserva las motorizaciones conocidas: por un lado, el motor naftero 2.0 Dynamic Force de 170 CV, asociado a una caja automática CVT con simulación de diez marchas; por el otro, la opción híbrida con motor 1.8 y dos impulsores eléctricos, con una potencia combinada de 122 CV.

La versión híbrida sigue siendo uno de los grandes diferenciales del Corolla Cross dentro del segmento. Su foco está puesto en la eficiencia, especialmente para quienes lo usan mucho en ciudad y buscan consumos más bajos.