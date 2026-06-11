BAIC BJ40 Plus: cómo es y cuánto sale el SUV premium que va contra Toyota y Ford

Llamativo por su diseño y con ADN 4x4, este 4x4 chino ofrece potencia, confort y mucha tecnología.

El BAIC BJ40 Plus es una de los modelos más llamativos dentro del segmento de los SUV premium -con capacidad todoterreno- que se ofrecen en la Argentina. Con estética robusta, motor turbo, tracción 4x4 y mucha tecnología, el 4x4 chino busca ganarse un lugar en una franja donde históricamente mandaron marcas como Toyota, Ford y Jeep .

El BAIC BJ40 Plus aparece como una alternativa distinta para quienes buscan un vehículo con presencia, aptitudes reales fuera del asfalto y un nivel de confort superior al de un todoterreno tradicional. A simple vista, el modelo no pasa inadvertido: la carrocería tiene líneas cuadradas, una silueta alta, guardabarros marcados y una imagen que remite a los clásicos 4x4 de toda la vida. No se trata de un SUV de estilo urbano disfrazado de aventurero, sino que el BAIC BJ40 Plus fue pensado para transmitir robustez desde el diseño y acompañar esa imagen con fuertes recursos mecánicos.

Este SUV cuenta con chasis de largueros, tracción 4x4, reductora y bloqueo de diferencial , elementos muy valorados por quienes buscan un vehículo capaz de salir del camino sin depender solamente de ayudas electrónicas.

Embed

El precio del BAIC BJ40 2.0T Plus 2026 es de US$54.500, equivalente a unos $79.000.000. Con ese posicionamiento, queda por debajo de varios SUV 4x4 premium ya instalados, como Toyota SW4 ($91.585.000) y Ford Everest ($89.560.000), y cerca del Chevrolet Trailblazer ($79.730.900).

BAIC, además, viene ganando visibilidad en la Argentina con otros modelos de su gama. Por ejemplo, el BAIC BJ30, fue clave para instalar la marca entre los SUV chinos más vendidos del mercado.

BAIC BJ40 PRO BAIC BJ40 PRO. BAIC

BAIC BJ40 Plus: motor, tracción y equipamiento

El BAIC BJ40 Plus está equipado con un motor naftero 2.0 turbo que entrega 241 CV y 380 Nm de torque, asociado a una caja automática ZF de ocho velocidades. La tracción es 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial trasero y delantero, un dato clave para diferenciarlo de muchos SUV que sólo ofrecen tracción integral o asistencias electrónicas para situaciones livianas.

En medidas, el modelo tiene 4.790 mm de largo, 1.940 mm de ancho, 1.895 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.760 mm. Además, ofrece una capacidad de baúl de 532 litros y un tanque de combustible de 75 litros.

BAIC BJ40 PRO BAIC BJ40 PRO. BAIC

En seguridad, el BAIC BJ40 Plus suma ESP, TSC, seis airbags, cámara 360º HD, y control de ascenso y descenso de pendientes y paquete de ADAS. La marca también destaca la presencia de una jaula antivuelco.

BAIC BJ40 PRO BAIC BJ40 PRO. BAIC

Puertas adentro, el modelo combina su espíritu rústico con varios elementos de confort. Entre los más importantes aparecen el cluster digital con distitnas pantallas LCD (instrumentos 10.25", central 12.8", acompañante 12.8"), el volante calefaccionado, techo solar panorámico, y los asientos ventilados/calefaccionados. No es un interior clásico: BAIC apuesta por una cabina moderna, con buena presencia visual y una dotación generosa.

BAIC BJ40 PRO BAIC BJ40 PRO. BAIC

Frente a rivales de marcas más tradicionales, el desafío de BAIC pasa por convencer a un comprador que tal vez siempre miró opciones como Toyota o Ford. Sus argumentos principales: mucha capacidad off road, buen equipamiento y una garantía extensa (7 años), dentro de una propuesta que prioriza la relación entre precio, tecnología y performance.