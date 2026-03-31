Tres motores y espíritu aventurero: probamos la BAIC BJ30e, la SUV híbrida que llega para sacudir Neuquén

Junto a Kumayka Neuquén, testeamos la nueva BAIC BJ30e. Una SUV híbrida con tracción integral, tres motores y un diseño que no pasa desapercibido.

Vivimos junto a Kumayka Neuquén del andar del nuevo BAIC BJ30e , el SUV 4x4 que llega para sacudir el mercado de la región con una propuesta híbrida y profundamente aventurera.

Lo primero que impacta es su diseño cuadrado, con una parrilla de cinco aperturas integrada a sus faros LED de última generación.

Bajo el capó encontramos la verdadera joya de este modelo: el sistema Magic Core Hybrid . Este tren motriz combina un eficiente motor de combustión 1.5 Turbo con dos motores eléctricos. Sí, esta BJ30e trae tres motores.

Dos ubicados en la parte delantera -uno híbrido y otro a combustión- y un tercero en la parte trasera. Permitiendo un consumo en ciudad que se encuentra entre los 6 y 7 litros cada 100 kilómetros, algo sumamente destacable considerando que cuenta con tracción integral 4x4.

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Puertas adentro, la tecnología y el espacio son, sin dudas, sus puntos fuertes. Una pantalla central suspendida de 14,6 pulgadas domina la consola, acompañada por un instrumental digital de 10 pulgadas y múltiples sistemas de seguridad que incluyen cámara 360°, sensores de estacionamiento trasero y delantero, control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

El confort es de categoría premium, con asientos calefaccionados y ventilados, con un gran espacio en el habitáculo que permite a los pasajeros de los asientos traseros una gran comodidad.

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Y lo más destacable es un espacio de carga versátil de 560 litros que, al rebatir los asientos de forma totalmente plana, ofrece casi 1.500 litros de capacidad. Hasta incluye una mesa para usar un día de camping.

Eficiente, potente y respaldada por una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, la BAIC BJ30e se posiciona hoy como una de las opciones más disruptivas del mercado local, ofreciendo mucho espacio, bajo consumo en ciudad y una fiel compañera para caminos exigentes como los de nuestra patagonia.

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