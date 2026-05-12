Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

El SUV compacto de Volkswagen ya se metió entre los seis vehículos más patentados del año en Argentina.

El Volkswagen Tera se transformó en uno de los grandes fenómenos del mercado automotor argentino . A menos de un año de su lanzamiento regional, el SUV compacto de la marca alemana logró posicionarse entre los modelos más vendidos del país y sigue creciendo dentro de un segmento cada vez más competitivo.

Importado desde Brasil y ubicado estratégicamente entre el Nivus y el T-Cross , el Tera encontró rápidamente su lugar en el mercado argentino gracias a una combinación de diseño moderno, versiones automáticas con motor turbo, buena conectividad y un nivel de seguridad que sobresale dentro del segmento B-SUV .

El modelo de Volkswagen además mantiene un fuerte ritmo de ventas durante 2026. Según los últimos datos de patentamientos, ya se ubica entre los seis vehículos más vendidos del año en Argentina y aparece como una de las grandes sorpresas comerciales del mercado local.

Volkswagen Tera: cómo viene en patentamientos durante 2026

El buen presente comercial del Volkswagen Tera quedó reflejado en los números del primer cuatrimestre del año. Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el modelo acumula 6.093 patentamientos entre enero y abril de 2026. Además, durante abril patentó 1.292 unidades, manteniéndose dentro del lote de los modelos más elegidos del mercado argentino.

Ranking: los 10 vehículos más patentados del primer cuatrimestre de 2026 en Argentina:

Toyota Hilux: 10.183 unidades Peugeot 208: 9.033 Fiat Cronos: 8.440 Ford Territory: 7.387 Ford Ranger: 6.918 Volkswagen Tera: 6.093 Volkswagen Amarok: 5.646 Chevrolet Tracker: 5.448 Toyota Yaris: 5.340 Chevrolet Onix: 5.210

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caída del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Tera está desarrollado sobre la plataforma MQB-A00 / MQB-A0, la misma arquitectura que utilizan modelos como Polo y Nivus. Gracias a esta base, ofrece un buen equilibrio entre confort de marcha, comportamiento dinámico y eficiencia.

Volkswagen Tera header Volkswagen Tera, uno de los seis autos más vendidos de Argentina. VW Argentina

Uno de sus diferenciales es que toda la gama incorpora frenos a disco en las cuatro ruedas, seis airbags, control electrónico de estabilidad, anclajes ISOFIX y faros full LED desde la versión de entrada. Las versiones disponibles en Argentina son las siguientes:

Tera Trend MSI MT MY26

Es la variante de entrada de gama y utiliza el motor naftero 1.6 MSI aspirado de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Incluye tablero digital de 8 pulgadas, pantalla VW Play de 10”, sensores traseros y control de velocidad crucero.

Tera Comfort 170 TSI AT MY26

Incorpora el motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, combinado con caja automática de seis marchas. Agrega salidas de aire traseras, apoyabrazos delantero, volante multifunción y puertos USB-C traseros.

Tera High 170 TSI AT MY26

Suma cámara de retroceso, sensores delanteros, climatizador automático, tablero digital de 10,25 pulgadas, tapizados en ecocuero e iluminación ambiental. También incorpora frenado autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo.

Tera Outfit 170 TSI AT MY26

Es la versión tope de gama. Añade mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y sensor de lluvia, consolidándose como la variante más equipada del SUV.

Cuánto sale un Volkswagen Tera en mayo 2026

Volkswagen mantuvo los mismos valores de lista que el mes pasado. Los precios oficiales vigentes en Argentina para el Volkswagen Tera en mayo 2026 son los siguientes: