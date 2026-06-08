BAIC BJ30 en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV híbrido de la marca china ya se metió entre los modelos más vendidos de su segmento. Se ofrece con versiones 4x2 y 4x4, y suma más de 20 ADAS.

BAIC BJ30, un SUV en crecimiento en el mercado argentino. Foto: BAIC Group

BAIC encontró en el BJ30 uno de sus principales argumentos para ganar presencia en el mercado argentino . Con una propuesta que combina diseño robusto, tecnología híbrida y una importante dotación de seguridad, el SUV comenzó a ganar terreno dentro de uno de los segmentos más competitivos del país.

Importado desde China , el modelo se posiciona como una alternativa para quienes buscan un SUV con estética aventurera , equipamiento de nivel superior y motorización electrificada . Además, ofrece dos configuraciones claramente diferenciadas: una variante híbrida 4x2 enfocada en la eficiencia y una versión híbrida 4x4 c on capacidades off-road más desarrolladas.

Con una longitud de 4,73 metros, una distancia entre ejes de 2,82 metros y una autonomía declarada de hasta 1.000 kilómetros, el BJ30 apunta a competir frente a modelos cada vez más demandados dentro del segmento SUV como el BYD Atto 2 y Ford Territory.

BAIC BJ30: así son sus patentamientos en 2026

El BAIC BJ30 logró consolidarse entre los SUV más vendidos del mercado argentino durante mayo de 2026, según los datos de patentamientos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Con las 493 unidades patentadas durante mayo, el modelo se ubicó en el octavo puesto entre los SUV más vendidos del país y se transformó en uno de los vehículos chinos con mejor desempeño comercial dentro del segmento.

Ránking: los 10 SUV más patentados de mayo de 2026

Ford Territory: 1.589 unidades Toyota Yaris Cross: 1.034 Chevrolet Tracker: 1.006 Volkswagen Taos: 912 Peugeot 2008: 771 BYD Atto 2: 736 Toyota Corolla Cross: 730 BAIC BJ30: 493 Jeep Compass: 455 Volkswagen T-Cross: 389

BAIC BJ30 BAIC BJ30, un SUV con impronta aventurera. BAIC Group

El mercado automotor registró durante mayo un total de 41.921 patentamientos de autos 0 km. Dentro de ese contexto, los SUV volvieron a consolidarse como uno de los segmentos con mayor participación en las ventas.

BAIC BJ30: motores, seguridad y equipamiento

La gama argentina del BAIC BJ30 está integrada por dos versiones híbridas: una configuración 4x2 orientada al uso urbano y una alternativa 4x4 AWD con mayores capacidades fuera del asfalto. Ambas comparten el motor naftero turbo de 1.5 litros combinado con propulsión eléctrica y transmisión automática DHT.

Versiones disponibles:

BAIC BJ30 Hybrid 4x2

BAIC BJ30 Hybrid 4x4 AWD

En la variante 4x2, el conjunto híbrido desarrolla una potencia combinada de 330 CV y un consumo declarado de 5,85 litros cada 100 kilómetros. La autonomía alcanza los 1.000 kilómetros.

La versión 4x4 AWD eleva la potencia total hasta 404 CV, incorpora tracción integral inteligente en tiempo real y registra un consumo de 6,45 litros cada 100 kilómetros. Además suma un sistema ATS con modos específicos para nieve, arena, pantano y conducción anfibia.

Entre los principales elementos de equipamiento se destacan:

Pantalla multimedia de 14,6 pulgadas

Tablero digital de 10,25 pulgadas

Conectividad para smartphones

Techo panorámico

Tapizados de cuero

Asientos delanteros eléctricos

Sistema de audio premium con ocho parlantes

Cámara panorámica HD 360°

Baúl con capacidad ampliable hasta 1.496 litros

Mesa de camping integrada en el baúl

BAIC BJ30 BAIC BJ30, cuál es su valor en junio 2026. BAIC

Uno de sus principales diferenciales está en la seguridad. El SUV incorpora seis airbags y más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se encuentran:

Frenado autónomo de emergencia

Control de crucero adaptativo

Asistente de mantenimiento de carril

Detección de punto ciego

Advertencia de colisión frontal

Advertencia de colisión trasera

Asistencia en autopista

Cámara panorámica 360°

Alerta de tráfico cruzado trasero

Asistente de arranque en pendientes

Cuánto cuesta el BAIC BJ30 en junio de 2026

Los precios oficiales del BAIC BJ30 en Argentina para junio de 2026 son los siguientes: