Toyota SW4 en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Es uno de los SUV más grandes fabricados en Argentina. Se produce en la planta bonaerense de Zárate y comparte plataforma la pickup Hilux.

La Toyota SW4 continúa ocupando un lugar particular dentro del mercado argentino. Mientras gran parte de los SUV modernos priorizan el confort urbano y la eficiencia, este modelo mantiene una propuesta distinta: estructura robusta, tracción integral y aptitudes reales para salir del asfalto sin resignar equipamiento ni tecnología.

Fabricada en la planta de Toyota Argentina en Zárate , la SW4 se consolidó como una de las referentes del segmento de los SUV grandes gracias a una fórmula que combina espacio para siete ocupantes, mecánica turbodiésel y capacidades off-road difíciles de encontrar en otros modelos.

Su vínculo directo con la Toyota Hilux es uno de sus principales diferenciales. Ambas comparten la misma arquitectura de chasis de largueros como la pickup Hilux una solución que aporta mayor resistencia estructural frente a los SUV monocasco que dominan actualmente el mercado.

Toyota SW4: patentamientos en 2026

Dentro del mercado de los SUV, la Toyota SW4 participa en un segmento más reducido que el de los modelos compactos y medianos. Sin embargo, mantiene una presencia constante gracias a una propuesta enfocada en la capacidad todoterreno, la robustez mecánica y el espacio para siete pasajeros.

De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante mayo de 2026 la Toyota SW4 registró 334 patentamientos, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó 2.293 unidades.

El mercado de los SUV continúa siendo uno de los más dinámicos de Argentina entre los autos 0km y está dominado principalmente por modelos compactos y medianos. Durante mayo, los diez SUV más patentados fueron los siguientes:

Ford Territory: 1.589 unidades

1.589 unidades Toyota Yaris Cross: 1.034

1.034 Chevrolet Tracker: 1.006

1.006 Volkswagen Taos: 912

912 Peugeot 2008: 771

771 BYD Atto 2: 736

736 Toyota Corolla Cross: 730

730 BAIC BJ30: 493

493 Jeep Compass: 455

455 Volkswagen T-Cross: 389

Toyota SW4 (1) Toyota SW4, un SUV aventurero construido sobre chásis de largueros. Toyota

Aunque la Toyota SW4 no figura entre los diez SUV más vendidos del mes, continúa siendo una de las principales referencias dentro del segmento de los SUV grandes con capacidades off-road reales, donde compite frente a modelos como la Chevrolet Trailblazer, Ford Everest y Tank 300.

Toyota SW4: ficha técnica y características en Argentina

Toda la gama de la Toyota SW4 utiliza el conocido motor turbodiésel de 2.8 litros, capaz de entregar 204 caballos de fuerza y 500 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades.

La tracción es integral 4x4 con reductora y cuenta además con bloqueo de diferencial trasero, junto con diferentes asistencias electrónicas que mejoran el desempeño en superficies de baja adherencia, una característica cada vez menos frecuente entre los SUV modernos.

En materia de confort, incorpora climatizador automático bi-zona, tapizados de cuero, asientos delanteros ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de sonido JBL con subwoofer, apuntando a un uso familiar de larga distancia.

Toyota SW4 GR Sport Toyota SW4 GR-Sport, la variante deportiva de la gama. Toyota

El equipamiento tecnológico incluye una pantalla multimedia de 9 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de cargador inalámbrico para celulares y cámaras con visión de 360 grados para facilitar las maniobras.

En seguridad sobresale por la incorporación del paquete Toyota Safety Sense, que agrega sistema de precolisión frontal, alerta de cambio involuntario de carril y control de velocidad crucero adaptativo. También suma siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y control de descenso.

Cuánto sale una Toyota SW4 0 km en junio 2026

Estos son los precios oficiales vigentes de la Toyota SW4 en Argentina durante junio de 2026:

SW4 SRX 4x4 2.8 AT: $91.585.000

SW4 Diamond 4x4 2.8 AT: $92.508.000

SW4 GR-Sport 4x4 2.8 AT: $97.092.000

La garantía de la Toyota SW4 en Argentina forma parte del programa Toyota 10, que ofrece una cobertura inicial de cinco años o 150.000 kilómetros y permite extenderla hasta 10 años o 200.000 kilómetros, siempre que se realicen los servicios de mantenimiento dentro de la red oficial de concesionarios de la marca.