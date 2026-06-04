Peugeot 208 en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Fabricado en la planta bonaerense de El Palomar, se ofrece con motores nafteros 1.6 y turbo T200, además de versiones manuales y automáticas.

El mercado automotor argentino atraviesa un momento de cambios. La llegada de nuevas marcas, una oferta cada vez más amplia y consumidores más selectivos a la hora de comprar modificaron el escenario de los autos 0 km. En ese contexto, pocos modelos lograron sostener una presencia tan constante como el Peugeot 208 .

El hatchback de Stellantis volvió a ubicarse entre los vehículos más patentados del país durante mayo de 2026 y mantiene un lugar destacado dentro del segmento de los autos compactos. Su producción nacional, el nivel de equipamiento y una gama variada son algunos de los factores que explican su desempeño comercial en el que enfrenta rivales de peso como Toyota Yaris y Fiat Cronos .

Fabricado en la planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, el Peugeot 208 logró construir una identidad propia dentro de un mercado donde predominan cada vez más los SUV. Con una propuesta que combina diseño, tecnología y diferentes opciones mecánicas, sigue siendo una de las referencias entre los hatchbacks del segmento B.

Peugeot 208: cómo quedó en los patentamientos de mayo de 2026

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Asocación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) el Peugeot 208 registró 1.279 patentamientos durante mayo de 2026, lo que le permitió ubicarse en el quinto puesto del ranking mensual de los vehículos más vendidos del país.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el modelo alcanzó 10.324 unidades patentadas, una cifra que lo mantiene entre los grandes protagonistas del mercado argentino y como uno de los hatchbacks más exitosos de la actualidad.

peugeot 208 Peugeot 208, cuál es su valor en junio 2026. Stellantis

Durante mayo se patentaron en Argentina 41.921 vehículos 0 km, un volumen que representó una caída del 25,6% frente al mismo mes del año anterior y una baja del 12,2% respecto de abril. Sin embargo, el acumulado anual ya suma 247.187 unidades.

Ranking: los 10 autos más vendidos de Argentina en mayo de 2026

Toyota Hilux: 2.309 unidades Ford Ranger: 1.672 Fiat Cronos: 1.627 Ford Territory: 1.589 Peugeot 208: 1.279 Volkswagen Amarok: 1.172 Chevrolet Onix: 1.156 Toyota Yaris Cross: 1.034 Chevrolet Tracker: 1.006 Volkswagen Tera: 987

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

El Peugeot 208 se comercializa en Argentina con una gama de cinco versiones que combinan distintos niveles de equipamiento, transmisiones y motorizaciones.

La oferta comienza con el conocido motor naftero 1.6 litros de 115 CV, mientras que las variantes más equipadas incorporan el moderno propulsor 1.0 turbo T200 de 120 CV y 200 Nm de torque, una mecánica que mejora las prestaciones y la eficiencia.

Entre los principales destacados de la gama aparecen:

Motor 1.6 VTi de 115 CV o 1.0 Turbo T200 de 120 CV

Caja manual de cinco velocidades o automática CVT

Pantalla multimedia de hasta 10 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay

Tablero digital

Control de estabilidad y control de tracción

Hasta seis airbags

Techo panorámico en versiones superiores

Asistencias avanzadas a la conducción en la versión GT

Peugeot 208 GT Peugeot 208 GT, la variante deportiva de la gama. Stellantis

En lo más alto de la gama se ubica el Peugeot 208 GT T200, que suma frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión, mantenimiento de carril, lectura de señales de tránsito, faros Full LED y llantas diamantadas de 17 pulgadas.

Cuánto sale un Peugeot 208 en junio de 2026

Los precios de lista vigentes para el Peugeot 208 durante junio de 2026 son los siguientes: