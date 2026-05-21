Cómo son los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo que se van a vender en Argentina

Tras décadas en el mercado, los viejos modelos que se fabricaban en El Palomar dejaron de venderse. Desde junio estarán disponibles los europeos.

Peugeot Partner y Citroën Berlingo son dos nombres con historia dentro del universo de los utilitarios livianos en Argentina. Fueron de los modelos más buscados durante décadas por quienes necesitaban una herramienta de trabajo. Hasta que recientemente dejaron de fabricarse en la planta de El Palomar, a partir de la necesidad de una renovación tanto en la fábrica como de producto. Ahora, tras algunos cambios en la estrategia de Stellantis, estos modelos regresan renovados, con sus versiones europeas, y con una propuesta más moderna, pensada tanto para el trabajo como para el uso mixto.

La llegada de la última generación del Peugeot Partner y el Citroën Berlingo no solo representa un salto estético, sino también una evolución en términos de equipamiento, confort y seguridad. Ambos modelos comparten plataforma y gran parte de su desarrollo, y si bien llevan varios años de vigencia en Europa, son mucho más modernos que los que se fabricaban y vendían en Argentina.

Stellantis había discontinuado temporalmente estos modelos en algunos mercados, pero la demanda sostenida en el segmento de furgones compactos impulsó su actualización y regreso, especialmente en países como Argentina donde siguen siendo herramientas clave para pymes, logística y servicios.

Peugeot Partner y Citroën Berlingo: cómo son los nuevos modelos

Los renovados Peugeot Partner y Citroën Berlingo utilizan una plataforma de fabricación más grande que la de los modelos de producción nacional. Por ello, a partir de ahora competirán en un segmento superior.

Tienen 4.751 milímetros de largo (contra 4.137 de los anteriores) y una distancia entre ejes de 2975 mm (antes, 2.693). Por su parte, la capacidad de carga es de 865 kilos y 3.9 metros cúbicos, contra los 800 kilos y tres metros cúbicos de los modelos discontinuados.

Peugeot Partner Peugeot Partner. Stellantis

En Argentina se ofrecerán con motorización diesel: 1.6 HDI, de 92 CV y 230 Nm, combinado con caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. En Europa, la última renovación de estos modelos incorporó versiones con motores nafteros, eléctricos y caja automática, pero por ahora no llegarán al mercado local.

Peugeot Partner Peugeot Partner. Stellantis

Un punto fuerte de los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo es su modularidad interior. Las nuevas versiones tienen optimizado el espacio de carga e incorporan soluciones prácticas, como múltiples compartimentos y mejor acceso. En Europa también incluyen avances importantes en materia de seguridad, con la incorporación de asistencias a la conducción y controles electrónicos (además de mejoras estructurales), pero por ahora no se informó la configuración que tendrán en Argentina.

Citroën Berlingo Citroën Berlingo. Stellantis

Ante este salgo de tamaño de Partner y Berlingo, un nuevo producto cubrirá la franja de utilitarios más accesibles. Se trata del Peugeot Partner Rapid, un furgón que vendrá importado de Brasil y que es, ni más ni menos, que la conocida Fiat Fiorino, pero ahora bajo la insignia del Léon.

Con 650 kilos de capacidad de carga y un volumen de 3.3 metros cúbicos, la Peugeot Partner Rapid equipará el mismo motor de la Fiorino: naftero 1.3 de 99 CV y 128 Nm, con caja manual de cinco marchas.