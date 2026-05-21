RAM Dakota en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Es una de las pickups que se fabrican en Córdoba. Se ofrece con motor turbodiésel de 200 CV, tracción integral y dos versiones automáticas.

La RAM Dakota sigue consolidándose dentro del segmento de pickups medianas en Argentina y en mayo de 2026 mantiene una propuesta enfocada en quienes buscan una camioneta con perfil más refinado, pero sin resignar capacidades de trabajo y uso off-road. Fabricada en la planta de Ferreyra, Córdoba, forma parte de la estrategia industrial de Stellantis para la región.

El modelo comparte plataforma y arquitectura con Fiat Titano y Peugeot Landtrek, aunque RAM buscó diferenciarla con una puesta a punto específica, más equipamiento y una estética orientada al universo premium de la marca norteamericana.

El sistema de infoentretenimiento que viene con la RAM Dakota.

Dentro de la gama local de RAM, la Dakota quedó posicionada entre la Rampage y la RAM 1500. Por dimensiones y capacidades apunta directamente al corazón del segmento mediano de las pickups, donde compite contra referentes históricos como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

Cómo es la mecánica de la RAM Dakota

La pickup RAM Dakota utiliza un motor 2.2 turbodiésel de 200 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, asociado a una caja automática de ocho velocidades y sistema de tracción integral con reductora y bloqueo de diferencial trasero.

Además de su enfoque urbano y rutero, la Dakota también ofrece configuraciones específicas para manejo fuera del asfalto. El sistema de tracción permite elegir entre distintos modos de conducción según el terreno. Entre sus principales capacidades se destacan:

Capacidad de carga : 1.020 kg

: 1.020 kg Capacidad de remolque : 3.500 kg

: 3.500 kg Largo total : 5.356 mm

: 5.356 mm Distancia entre ejes : 3.180 mm

: 3.180 mm Despeje al suelo: 228 mm

Ram Dakota 1 header RAM Dakota, una chata ideal para hacer off-road. Stellantis

Estas cifras la ubican entre las pickups medianas más completas del mercado local en términos de capacidades para trabajo, viajes y conducción off-road.

Equipamiento y tecnología de la pickup de RAM

La propuesta de la Dakota combina elementos clásicos de una camioneta de trabajo con una dotación tecnológica más cercana a un SUV moderno. En el interior incorpora instrumental digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

También suma climatizador automático bi-zona, tapizados en cuero, volante multifunción revestido en cuero y asientos delanteros con regulación eléctrica. A eso se agregan salidas de aire para plazas traseras, puertos USB-C y espacios de almacenamiento distribuidos en toda la cabina.

En seguridad ofrece un paquete muy completo dentro del segmento:

Seis airbags

Control de estabilidad y tracción

Frenado autónomo de emergencia

Detector de punto ciego

Alerta de tráfico cruzado

Control crucero adaptativo

Asistente de mantenimiento de carril

Cámara 540°

Sensores delanteros y traseros

Monitoreo de presión de neumáticos

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

La gama local está compuesta por dos variantes. La Warlock apuesta a una estética más aventurera con detalles oscurecidos y neumáticos mixtos, mientras que la Laramie agrega terminaciones cromadas, llantas de 18 pulgadas y una configuración más orientada al confort.

Cuánto cuesta la RAM Dakota en mayo 2026

Estos son los precios de lista oficiales y actualizados de la pickup de RAM en Argentina durante en de 2026:

RAM Dakota Warlock 4WD AT8: $70.040.000

RAM Dakota Laramie 4WD AT8: $72.070.000

La garantía es de cinco años o 150.000 kilómetros, uno de los argumentos con los que RAM busca reforzar el posicionamiento de la Dakota dentro del segmento mediano fabricado en Argentina.