Volkswagen Amarok en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Fabricada en General Pacheco, integra uno de los segmentos más competitivos y se mantiene entre las pickups con mayor volumen de ventas del país.

La Volkswagen Amarok atraviesa uno de los momentos más competitivos de su historia dentro del mercado argentino. Fabricada en la planta de General Pacheco , la pickup mediana de la marca alemana mantiene una propuesta que combina capacidad de trabajo, confort para el uso diario y una de las ofertas mecánicas más amplias del segmento.

Mientras el mercado automotor enfrenta una desaceleración en las ventas de los autos 0 km , las pickups continúan mostrando una demanda sostenida . En ese escenario, la Amarok conserva un lugar destacado gracias a una gama que abarca desde versiones enfocadas en actividades productivas hasta variantes con un perfil más premium.

Además de su posicionamiento histórico dentro del segmento, la pickup de Volkswagen se diferencia por ofrecer el conocido motor V6 turbodiésel, una configuración que sigue siendo una de las más valoradas por quienes buscan mayores prestaciones tanto en ruta como fuera del asfalto.

Volkswagen Amarok: así son sus patentamientos en 2026

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Volkswagen Amarok registró 1.172 unidades patentadas durante mayo de 2026, lo que le permitió ubicarse como la tercera pickup más vendida de Argentina, detrás de Toyota Hilux y Ford Ranger.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la camioneta fabricada en Pacheco alcanzó 6.830 patentamientos, consolidándose entre los modelos más importantes del segmento de pickups medianas.

Ranking de las pickups más vendidas en mayo de 2026

Toyota Hilux: 2.309 unidades Ford Ranger: 1.672 Volkswagen Amarok: 1.172 Fiat Strada: 490 Fiat Toro: 440 Chevrolet S10: 418 Fiat Titano: 312 RAM Dakota: 281 Chevrolet Montana: 265 Ford Maverick: 181

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok, cuál es su valor en junio 2026. Volkswagen

En mayo, el mercado automotor argentino registró 41.921 patentamientos, una cifra que representó una caída del 25,6% interanual y del 12,2% respecto de abril, aunque las pickups volvieron a mantener una fuerte presencia dentro de los vehículos más vendidos.

Volkswagen Amarok: ficha técnica y versiones

La Volkswagen Amarok ofrece una de las gamas más completas entre las pickups medianas que se comercializan en Argentina. Actualmente cuenta con 11 versiones, disponibles con distintas configuraciones de motorización, transmisión y tracción.

La oferta comienza con el motor 2.0 TDI turbodiésel, disponible en variantes de 140 y 180 caballos de fuerza, asociado a cajas manuales o automáticas según la versión. Estas configuraciones apuntan principalmente a usuarios que priorizan capacidad de carga, trabajo diario y costos operativos contenidos.

En el extremo superior de la gama aparecen las versiones equipadas con el reconocido motor V6 3.0 TDI de 258 caballos, asociado a una caja automática de ocho velocidades y tracción integral permanente. Se trata de una configuración que combina prestaciones elevadas con aptitudes para el trabajo pesado y la conducción fuera de ruta.

volkswagen amarok planta pacheco Volkswagen Amarok se fabrica en la planta bonaerense de General Pacheco. Volkswagen

En materia de equipamiento, toda la familia Amarok incorpora de serie pantalla multimedia de 9 pulgadas compatible con App-Connect, volante multifunción revestido en cuero, apoyabrazos central y múltiples puertos USB. Las versiones más completas agregan tapizados de cuero, asistencias avanzadas a la conducción, llantas específicas y detalles estéticos exclusivos.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en junio de 2026

Estos son los precios oficiales vigentes para Volkswagen Amarok en junio de 2026