Volkswagen Amarok usada: ¿a qué precio se puede conseguir la pick up más buscada?

Con esta guía de precios , podrás orientarte para poder comprar una Amarok usada en 2026.

Recientemente, se conoció que Volkswagen dejará atrás a la generación actual de la camioneta Amarok . La histórica marca alemana lanzará una serie especial de despedida de la camioneta Amarok , que se llamará Last Edition . En esta nota, te ofrecemos una guía de precios para poder acceder a una Amarok usada .

Cabe señalar que, en 2010, Volkswagen comenzó a producir la pickup Amarok . De cabina simple y cabina doble, combinadas con tracción trasera o tracción integral 4motion, la Amarok se desarrolló a partir de motores de gasolina turboalimentados o motores diésel de inyección directa turboalimentados (TDI).

El precio de una camioneta Amarok usada oscila aproximadamente entre 23 y 58 millones de pesos según modelo y año de fabricación.

A continuación, brindamos una guía de precios con algunas de las VW Amarok ofrecidas en diversas plataformas de venta especializadas en vehículos usados:

Amarok 20TD 4x2 DC Starline 180 HP Modelo 2013: $22.800.000.

Amarok DC 4x4 Highline Pack Modelo 2012: $24.900.000.

Amarok DC 4x2 Highline 180 cv Modelo 2014: $25.000.000.

Amarok DC 4x4 Trendline Modelo 2014: $26.000.000.

Amarok DC 4x2 Comfortline Modelo 2018: $28.000.000.

Amarok DC 4x2 Ultimate Modelo 2016: $28.000.000.

Amarok DC 4x2 Comfortline Modelo 2017: $29.000.000.

Amarok 20TD 4x4 DCTrend Modelo 2015: $29.500.000.

Amarok DC 4x4 Highline Pack Modelo 2016: $30.000.000.

Amarok DC 4x4 Trendline Modelo 2020: $30.000.000.

Amarok DC 4x2 Comfortline Modelo 2019: $32.000.000.

Amarok 2.0 Cd Tdi 180cv 4x2 Trendline Modelo 2025: $40.000.000.

Amarok 3.0 V6 Extreme Modelo 2023: $58.000.000.

Cómo será la Amarok Last Edition

Recientemente, Volkswagen confirmó el lanzamiento de la nueva Amarok nacional, que reemplazará al modelo actual luego de más de una década y media de producción en el Centro Industrial Pacheco (provincia de Buenos Aires).

La Amarok Last Edition tendrá una identidad exclusiva, y contará con detalles como la incorporación de calcomanías distintivas, llantas de diseño específico y bordados especiales en las butacas, entre otros detalles estéticos que Volkswagen incluirá para diferenciarla del resto de la gama.

Cabe resaltar que la Amarok históricamente compitió en algunos mercados globales con camionetas pickup medianas comparables, como la Toyota Hilux, la Nissan Navara, la Mitsubishi L200, la Ford Ranger, la Isuzu D-Max y la Chevrolet/Holden Colorado/S-10. La segunda generación de Amarok se basa en la Ford Ranger.

Cabe recordar que la Amarok, que fue la primera camioneta pickup de Volkswagen de la línea Vehículos Comerciales, se presentó al público en General Pacheco, Argentina, a principios de 2010. En la actualidad, la camioneta Amarok se produce en la planta del Grupo Volkswagen en General Pacheco para los mercados de Sudamérica, México, Oceanía, Sudáfrica, Rusia y Europa.

El precio de una camioneta Amarok usada oscila entre 23 y 58 millones de pesos.

Amén de la Amarok Last Edition, se supo que Volkswagen desarrollará la próxima generación de las camionetas Amarok basándose en su alianza con la automotriz china SAIC. Así, fuentes del mercado automotor destacan que el punto de partida para la producción de las Amarok de la nueva generación será el modelo Maxus Interstellar X, una pick up mediana que servirá como base para el proyecto argentino, que comenzaría a producirse en 2027.