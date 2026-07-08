Cómo es la Amarok especial que prepara Volkswagen para despedir a la generación actual

Tras más de 16 años, Volkswagen despedirá a la generación actual de la camioneta Amarok . ¿Cómo será la última versión?

En 2010, Volkswagen comenzó a producir la pickup Amarok . De cabina simple y cabina doble, combinadas con tracción trasera o tracción integral 4motion, la Amarok se desarrolló a partir de motores de gasolina turboalimentados o motores diésel de inyección directa turboalimentados (TDI). Luego de más de 16 años, Volkswagen despedirá a la generación actual de la camioneta Amarok . ¿Cómo será la última versión?

Cabe recordar que la Amarok , que fue la primera camioneta pickup de Volkswagen de la línea Vehículos Comerciales, se presentó al público en General Pacheco (Argentina), a principios de 2010. En la actualidad, la camioneta Amarok se produce en la planta del Grupo Volkswagen en General Pacheco para los mercados de Sudamérica, México, Oceanía, Sudáfrica, Rusia y Europa.

La Amarok, que fue la primera camioneta pickup de Volkswagen de la línea Vehículos Comerciales, se presentó al público en General Pacheco (Argentina) a principios de 2010.

Según trascendió, la Amarok Last Edition tendrá una identidad exclusiva, y contará con detalles como la incorporación de calcomanías distintivas, llantas de diseño específico y bordados especiales en las butacas, entre otros detalles estéticos que Volkswagen incluirá para diferenciarla del resto de la gama.

Cabe resaltar que la Amarok históricamente compitió en algunos mercados globales con camionetas pickup medianas comparables, como la Toyota Hilux, la Nissan Navara, la Mitsubishi L200, la Ford Ranger, la Isuzu D-Max y la Chevrolet/Holden Colorado/S-10. La segunda generación de Amarok se basa en la Ford Ranger.

Asimismo, Volkswagen confirmó el lanzamiento de la nueva Amarok nacional, que reemplazará al modelo actual luego de más de una década y media de producción en el Centro Industrial Pacheco.

Cómo será la Volkswagen Amarok de la próxima generación

Recientemente, se supo que Volkswagen desarrollará la próxima generación de las camionetas Amarok basándose en su alianza con la automotriz china SAIC. Así, fuentes del mercado automotor destacan que el punto de partida para la producción de las Amarok de la nueva generación será el modelo Maxus Interstellar X, una pickup mediana que servirá como base para el proyecto argentino, que comenzaría a producirse en 2027.

Entre los puntos más destacados de la Maxus Interstellar X pueden mencionarse a los siguientes:

Emplea una caja de carga integrada a la cabina doble.

Combina una estructura monocasco con un chasis de largueros.

Martín Massimino, director de ventas de Volkswagen, señaló que “como todas las cosas que evolucionan, y las cosas que son exitosas, siempre se tienen dudas respecto a si la continuidad va a seguir la misma dinámica. Pero al mismo tiempo, si uno no evoluciona, se queda. Yo creo que esto es parte de la evolución. Nosotros, desde el primer momento que conocimos este proyecto y conocimos las nuevas motorizaciones, estamos convencidos que es un paso para adelante”.

Volkswagen desarrollará la próxima generación de las camionetas Amarok basándose en su alianza con la automotriz china SAIC.

Asimismo, en relación a la futura generación de Amarok, el directivo comentó que “es lógico que para ustedes, que no vieron todavía el nuevo vehículo, les parezca que el día que fabriquemos la última unidad de la actual generación será un día triste para los que tenemos a la Amarok tatuada en la piel. Pero no será así, porque nosotros sabemos lo que traemos y sabemos que no perderá nada más que el motor V6, pero el ADN de la pickup se mantendrá inalterable”.