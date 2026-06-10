Volkswagen Tera en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV compacto de la marca alemana ganó terreno en uno de los segmentos más disputados del mercado argentino.

Volkswagen Tera, uno de los lanzamientos más exitosos del mercado argentino. Foto: Volkswagen

El Volkswagen Tera se convirtió en una de las novedades más exitosas que llegaron al mercado automotor argentino durante el último año. Con una propuesta crossover enfocada para competir en el segmento que se sitúa entre los hatchbacks grandes y los SUV compactos , logró captar la atención de quienes buscan un vehículo con diseño moderno, equipamiento tecnológico y opciones de motorización eficientes.

Fabricado en Brasil e importado a la Argentina, el modelo se posiciona un escalón por debajo del Volkswagen Nivus y el T-Cross dentro de la gama de la marca. Su estrategia apunta a quienes buscan dar el salto desde un hatchback tradicional hacia un SUV con mayor despeje, más tecnología y una propuesta actualizada.

Además de ser atractivo por su diseño exterior, el Tera ofrece una base tecnológica competitiva , conectividad mediante el sistema VW Play y un equipamiento de seguridad que incluye seis airbags y control electrónico de estabilidad desde la versión de entrada .

Volkswagen Tera: cómo viene en patentamientos durante 2026

El desempeño comercial del Volkswagen Tera lo ubicó rápidamente entre los protagonistas del mercado argentino. Según los datos más recientes de patentamientos proporcionados por ACARA, acumula 7.082 unidades registradas entre enero y mayo de 2026.

Durante mayo patentó 987 unidades, una cifra que le permitió mantenerse dentro del grupo de los SUV más elegidos por los consumidores argentinos.

Ranking: los SUV y crossover más vendidos de Argentina en mayo de 2026

Ford Territory: 1.589 unidades

1.589 unidades Toyota Yaris Cross: 1.034

1.034 Chevrolet Tracker: 1.006

1.006 Volkswagen Tera: 987

987 Volkswagen Taos: 912

912 Renault Kardian: 814

814 Peugeot 2008: 771

771 Toyota Corolla Cross: 730

730 Peugeot 2008: 721

721 Renault Kardian: 606

Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Tera está desarrollado sobre la plataforma MQB-A00/MQB-A0, la misma arquitectura utilizada por modelos como el Polo y el Nivus. Esta base le permite ofrecer un buen equilibrio entre confort, comportamiento dinámico y eficiencia.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera, cuál es su precio en junio 2026. Volkswagen

Entre sus principales características se destacan los frenos a disco en las cuatro ruedas, seis airbags, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y faros full LED en toda la gama.

Tera Trend MSI MT MY26

La versión de entrada utiliza un motor naftero 1.6 MSI de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Incluye tablero digital de 8 pulgadas, pantalla VW Play de 10 pulgadas, sensores traseros y control de velocidad crucero.

Tera Comfort 170 TSI AT MY26

Incorpora el motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, combinado con una caja automática de seis marchas. Agrega salidas de aire traseras, apoyabrazos delantero, volante multifunción y puertos USB-C traseros.

Tera High 170 TSI AT MY26

Suma cámara de retroceso, sensores delanteros, climatizador automático, tablero digital de 10,25 pulgadas, tapizados en ecocuero e iluminación ambiental. También incorpora frenado autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo.

Tera Outfit 170 TSI AT MY26

Es la versión más equipada de la gama. Añade mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y sensor de lluvia, consolidándose como la alternativa más completa del SUV.

Cuánto sale un Volkswagen Tera en junio de 2026

Los precios oficiales del Volkswagen Tera en Argentina durante junio de 2026 son los siguientes: