Revelan cuál fue el auto eléctrico más elegido por los argentinos en lo que va del 2026

Pertenece a una marca china que llegó hace menos de un año. Su modelo más vendido triplica a su perseguidor inmediato.

El auto eléctrico más elegido por los argentinos en lo que va del 2026

A menos de un año de su llegada, la china BYD ya se metió entre las diez automotrices con más ventas en la Argentina . Además, cuenta con el auto eléctrico más comercializado del país en el primer semestre de 2026, triplicando al segundo modelo del ránking, que también le pertenece.

BYD se caracteriza por tener únicamente modelos electrificados (híbridos enchufables y eléctricos), una cualidad cada vez más valorada en nuestro mercado, sobre todo por quienes buscan desplazarse a un menor costo.

Dentro de sus opciones, la marca china ofrece el Dolphin Mini, que por lejos es el modelo eléctrico más vendido del mercado nacional.

En lo que va del año, lleva comercializadas 2.180 unidades, casi el triple que su perseguidor inmediato (otro BYD) y muy por encima de sus rivales de segmento: el JMEV Easy 3 (148) y el JAC 30X (15).

Su gama está compuesta por dos versiones: la GL, que cuesta 23.990 dólares, y la GS, que se ofrece a 24.990 dólares. La diferencia está principalmente en la capacidad de las baterías, una de 30 kWh y otra de 43 kWh; y en algunos elementos de equipamiento.

El BYD Dolphin Mini vendió 2.180 unidades en el primer semestre de 2026.

Cómo es el Dolphin Mini: sus características

Motorización y rendimiento

Potencia : entrega 75 CV (55 kW) o 87 CV (65 kW) y un torque de 135 a 175 Nm, ofreciendo gran agilidad para la ciudad.

: entrega 75 CV (55 kW) o 87 CV (65 kW) y un torque de 135 a 175 Nm, ofreciendo gran agilidad para la ciudad. Batería : utiliza la Batería Blade (LFP), reconocida por su alta seguridad ante impactos y durabilidad.

: utiliza la Batería Blade (LFP), reconocida por su alta seguridad ante impactos y durabilidad. Autonomía : ronda entre los 280 km y 380 km, dependiendo del ciclo de medición.

: ronda entre los 280 km y 380 km, dependiendo del ciclo de medición. Recarga: admite carga rápida en corriente continua (CC), alcanzando del 30% al 80% en apenas unos 30 minutos.

Seguridad

Estructura : fabricado con un 61% de acero de alta resistencia y una jaula antivuelco.

: fabricado con un 61% de acero de alta resistencia y una jaula antivuelco. Airbags : incluye 6 bolsas de aire de serie (frontales, laterales y de cortina).

: incluye 6 bolsas de aire de serie (frontales, laterales y de cortina). Asistencias: cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS) y asistente de arranque en pendientes (Auto Hold).

Tecnología y Confort

Infoentretenimiento : equipa una pantalla táctil central giratoria de 10.1” compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

: equipa una pantalla táctil central giratoria de 10.1” compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Comando por voz: permite controlar funciones del vehículo mediante el sistema "Hi, BYD".

permite controlar funciones del vehículo mediante el sistema "Hi, BYD". Habitáculo : espacio para cuatro pasajeros, cargador inalámbrico (en versiones PLUS) y apertura mediante tecnología NFC.

: espacio para cuatro pasajeros, cargador inalámbrico (en versiones PLUS) y apertura mediante tecnología NFC. Función V2L: permite utilizar la batería del auto como fuente de energía externa para electrodomésticos o dispositivos.

Este eléctrico cuenta con dos modelos que se venden en 23.990 y 24.990 dólares. BYD Dolphin Mini. BYD

Cuáles fueron los vehículos eléctricos más vendidos en lo que va del año

De acuerdo al reporte de patentamientos de la Asociación de Concesionarios (Acara), el top ten de los autos 100% eléctricos con más patentamientos del país en el período enero-junio es este:

BYD Dolphin Mini: 2.178 unidades

BYD Yuan Pro: 708 unidades

Chevrolet Spark: 219 unidades

BAIC EU5: 184 unidades

JMEV Easy 3: 148 unidades

Geely EX5: 62 unidades

Volvo EX30: 47 unidades

Arcfox T1: 42 unidades

Great Wall Ora: 38 unidades

Arcfox T5: 27 unidades

Los 10 autos 0 km más patentados de junio 2026

La venta de autos 0 km mostró una recuperación en junio, aunque no alcanzó para revertir la tendencia y cerrar el primer semestre con una caída interanual de casi el 10%. De acuerdo a los datos de ACARA, en el sexto mes del año se patentaron 45.995 unidades 0 km entre todas las categorías, lo que representó una suba del 7,2% sobre los 42.920 registrados en mayo, pero un 12,8% por debajo del mismo mes del año pasado, cuando se habían patentado 52.730 vehículos.

La Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más vendido en julio 2026. Toyota

En cuanto a las marcas, Toyota mantuvo el primer lugar de ventas en junio totalizando 6.775 unidades entre todos sus modelos. Volkswagen quedó en segundo lugar con 5.487 y Fiat fue tercero con 5.226. Completaron los 5 fabricantes con mejor performance Ford con 4.375 y Chevrolet con 3.487 unidades.

En tanto, el ranking de los modelos más vendidos volvió a mostrar el peso que conservaron las pick ups, aunque también reflejó el avance de varios SUV y la permanencia de algunos de los autos tradicionales entre los principales puestos. Estos fueron los más vendidos en junio 2026: