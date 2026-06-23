Autos eléctricos en 72 cuotas: este plan financia hasta $50.000.000 a baja tasa

En medio del avance de los autos eléctricos e híbridos , el Banco Ciudad lanzó una línea de créditos destinada a financiar la adquisición de estos modelos, tanto para usuarios particulares , como aquellos que los destinan a taxis , remises o aplicaciones de transporte.

A través de estos créditos especiales, los interesados pueden solicitar hasta $50.000.000 , con un plazo de devolución de hasta seis años y, si bien la cuota mensual varía según el modelo, no puede superar el 20% de los ingresos del usuario.

Aunque tienen un costo más elevado, estos vehículos terminan generando un ahorro en combustible. Además, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció que en la Ciudad de Buenos Aires “los eléctricos no pagan patente y los híbridos tienen dos años de exención”. "En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad”, precisó.

ON - Auto electrico Tito (19).jpg El Banco Ciudad permite sacar hasta $50.000.000 para la compra de un auto eléctrico. Omar Novoa

Cómo son los créditos del Banco Ciudad para comprar autos eléctricos o híbridos

El financiamiento a través de estos préstamos está destinado para la compra de un 0 km eléctrico o híbrido, el cual podrá ser enchufable, no enchufable o bien de tipo mild hybrid (híbrido ligero). La línea está dividida en dos: por un lado, para usuarios particulares, y por otro, para remises y taxis.

En el primer caso, la entidad facilita montos de hasta $50.000.000 que serán transferidos por el banco directamente a la concesionaria vendedora de la unidad. El plazo de devolución es de hasta 72 cuotas mensuales, bajo el sistema de amortización francés y con una tasa nominal anual (TNA) fija del 43%. Uno de los requisitos es que la cuota a pagar no afecte más del 20% de los ingresos netos mensuales del solicitante.

A modo de ejemplo, el banco precisó que si un interesado pide $10.000.000 a devolver en 72 meses, la cuota inicial rondará los $485.000. Y será necesario un ingreso de $2.425.000. Esta línea está disponible para cualquier interesado en la Ciudad, el Gran Buenos Aires y otras ciudades del país en las que la entidad porteña tenga presencia.

Facilitar la recarga de las baterías es un paso esencial para masificar el uso de autos eléctricos. A la larga, los autos eléctricos generan un ahorro en combustible.

Préstamos para taxis y remises, con tasa subsidiada

En el segundo caso de la línea, los dueños de taxis y remises que funcionen en la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder a una línea diferenciada para cambiar su vehículo por uno electrificado. Será a través de un préstamo prendario, donde la unidad adquirida quedará como garantía). Se podrá solicitar hasta $28.000.000 para financiar hasta el 70% del valor de un 0km eléctrico o híbrido que sea enchufable.

Según informaron desde el banco porteño, el plazo máximo de devolución es de 48 cuotas (4 años) y los intereses se calculan con una TNA fija subsidiada del 20%. Esto permite la compra de la unidad con una cuota inicial de $808.000 para el monto máximo.

Qué modelo de autos se pueden comprar con los préstamos del Banco Ciudad

La línea de crédito contempla la adquisición de vehículos con nuevas tecnologías. Los mismos abarcan desde un mild hybrid, aquellos que tienen un pequeño sistema de hibridación, como un Renault Arkana E-Tech, Chery Tiggo 7 Pro, que cuentan con una pequeña batería que ayuda durante el arranque; hasta los híbridos, como un Toyota Corolla Cross; Ford Territory o Ford Maverick, cuya batería es más grande y tienen más durabilidad.

También existen los híbridos enchufables, como el Toyota Rav4 o el nuevo Changan CS55; y los 100% eléctricos, como el Chevrolet Spark, Renault Megane E-Tech, Ora 03, entre otros. En cuanto a precios, hay diferentes opciones, especialmente desde que el nuevo cupo establecido por el gobierno permitió que se importen autos sin arancel extrazona por tener nuevas tecnologías de propulsión.