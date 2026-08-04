Cómo es el auto chino BYD Dolphin Mini, el eléctrico más vendido de Argentina: detalles y precio

Llegó al país hace menos de un año y ya es el auto eléctrico más vendido. Sus dos modelos, características y precios.

A poco menos de un año de su llegada, la marca china de automóviles BYD (Build Your Dreams) ya se ubica entre las diez más vendidas de la Argentina. De hecho, es dueña de l vehículo 100% eléctrico más comercializado del país. Hablamos del Dolphin Mini , una opción ideal para el uso diario en un entorno urbano.

En julio pasado, BYD vendió 447 unidades eléctricas 0 km de sus cinco modelos disponibles en todo el territorio nacional. Sin embargo, 331 unidades -es decir casi el 75%- pertenecieron al Dolphin Mini. Este modelo se puede conseguir en dos versiones : Mini GL , a un valor de 23.990 dólares, y Mini GS, con un precio de 24.990 dólares.

Las principales diferencias entre ambos se centran en la capacidad de la batería , la autonomía , la velocidad de carga rápida, el equipamiento de confort y el precio. Ambas opciones comparten el mismo motor de 87 CV (65 kW) y el mismo nivel de seguridad con asistencias ADAS.

El Dolphin Mini viene en dos modelos que se diferencian por la capacidad de la batería y la autonomía.

Cómo es el BYD Dolphin Mini, el auto eléctrico más vendido del país

El Dolphin Mini es un modelo 100% eléctrico de cinco puertas que mide 3.990 mm de longitud, 1.720 mm de ancho, 1.590 mm de alto y 2.500 mm entre ejes, con un baúl de 308 litros. Admite carga rápida en corriente continua (CC), alcanzando del 30% al 80% en unos 30 minutos.

Tanto la versión GL como la GS están propulsadas por un motor eléctrico que entrega 87 CV de potencia y 175 Nm de torque. La diferencia entre ambas es que la primera lleva una batería de 30 kWh que le permite una autonomía de hasta 280 kilómetros, mientras que la segunda porta una batería de 43 kWh con la que puede recorrer hasta 380 kilómetros.

Entre su equipamiento se destacan la pantalla de la central multimedia giratoria (pasa de horizontal a vertical), seis airbags, freno autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, ingreso al vehículo sin llave, controles a través de una App y hasta un sistema de karaoke incorporado.

Así es el interior del BYD Dolphin Mini. BYD

Premiado como el auto más seguro del país

El Dolphin Mini fue elegido recientemente como el auto más seguro de la Argentina en la 19° edición de los premios Crash Test, a cargo de la Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Argentina. El galardón evaluó minuciosamente a los modelos lanzados en el mercado local durante 2025 para determinar cuáles ofrecen la mejor relación precio-seguridad.

En ese contexto, el eléctrico chino no solo se impuso en su categoría, sino que además se alzó con el codiciado premio “Auto de Oro” por lograr el balance más destacado de toda la industria entre costo y protección.

Para consagrar a los ganadores de manera objetiva, los técnicos del Centro de Experimentación analizan más de 200 ítems divididos entre seguridad activa (tecnologías que previenen siniestros) y pasiva (elementos de protección ante un impacto). Este puntaje final se cruza matemáticamente con el precio de venta al público de la versión de entrada de gama, premiando a los vehículos que ofrecen el equipamiento de protección más robusto al valor más competitivo del mercado.

Con un valor de menos de 25.000 dólares, el modelo chino está entre los eléctricos más económicos. BYD

Cuáles fueron los autos eléctricos más vendidos en julio 2026

En el séptimo mes del año, BYD se mantuvo claramente como la marca de autos eléctricos más vendida, quedándose cómodamente con el primer y segundo lugar del top ten. Así quedó el ránking de julio: