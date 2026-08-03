Autos La Mañana Toyota Nuevo Toyota Corolla: ya se conocen los detalles de la nueva edición "Concept", con diseño deportivo y futurista

Nuevo Toyota Corolla Concept

En el sitio oficial de Toyota Argentina, se define al Corolla como al vehículo ícono de los sedanes. Y se destaca que todas las versiones del Corolla 2025 están equipadas con el motor 2.0L Dynamic Force, que brinda un excelente equilibrio entre bajo consumo y performance, con una potencia de 171 CV y 203 Nm de torque. Recientemente, se conocieron detalles del nuevo y revolucionario Toyota Corolla, que podría ver la luz en 2027.

Cabe recordar que la automotriz japonesa anunció el lanzamiento del futuro Toyota Corolla en el Japan Mobility Show 2025. Y si bien por el momento se trata sólo de un prototipo, lo cierto es que se planifica lanzarlo internacionalmente en 2027.

Por el momento se trata sólo de un prototipo, pero lo cierto es que se planifica lanzarlo internacionalmente en 2027. Así será el nuevo Toyota Corolla: deportivo y futurista El Toyota Corolla Concept, cuyo lanzamiento internacional se prevé para 2027, incluirá un diseño deportivo y futurista. Además, estará provisto de nuevas tecnologías.