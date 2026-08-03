Nuevo Toyota Corolla: ya se conocen los detalles de la nueva edición "Concept", con diseño deportivo y futurista

Si bien aún se trata de un prototipo, ya se conocen detalles de la futura edición del Toyota Corolla. ¿Cómo será el nuevo diseño?
En el sitio oficial de Toyota Argentina, se define al Corolla como al vehículo ícono de los sedanes. Y se destaca que todas las versiones del Corolla 2025 están equipadas con el motor 2.0L Dynamic Force, que brinda un excelente equilibrio entre bajo consumo y performance, con una potencia de 171 CV y 203 Nm de torque. Recientemente, se conocieron detalles del nuevo y revolucionario Toyota Corolla, que podría ver la luz en 2027.
Cabe recordar que la automotriz japonesa anunció el lanzamiento del futuro Toyota Corolla en el Japan Mobility Show 2025. Y si bien por el momento se trata sólo de un prototipo, lo cierto es que se planifica lanzarlo internacionalmente en 2027.
Así será el nuevo Toyota Corolla: deportivo y futurista
El Toyota Corolla Concept, cuyo lanzamiento internacional se prevé para 2027, incluirá un diseño deportivo y futurista. Además, estará provisto de nuevas tecnologías.
Entre los aspectos más destacados del Toyota Corolla Concept, pueden mencionarse a los siguientes:
- Incorporaría por primera vez una alternativa completamente eléctrica.
- La tradicional silueta del Corolla de tres volúmenes daría paso a una carrocería más baja y aerodinámica, con caída de techo tipo fastback, parabrisas inclinado, manijas enrasadas y una parte trasera corta y elevada.
- En su frente se presenta una firma luminosa que atraviesa todo el ancho del vehículo, acompañada por ópticas verticales y una toma de aire inferior.
- La parrilla convencional prácticamente desaparece, una solución habitual en vehículos eléctricos.
- El sector trasero también incorpora una tira de luces de extremo a extremo y un pequeño alerón integrado a la carrocería.
- Dueño de una carrocería elegante, el Toyota Corolla Concept exhibe bordes marcados, con un spoiler integrado en el baúl y tiras de luz en ambos extremos.
Según trascendió, la futura gama del Toyota Corolla Concept podría incluir versiones nafteras, híbridas autorrecargables, híbridas enchufables y completamente eléctricas, aunque la automotriz japonesa aún no confirmó las especificaciones técnicas ni qué alternativas estarán disponibles en cada mercado.
El Toyota Corolla Concept: innovador también por dentro
Amén de las características señaladas más arriba, el Toyota Corolla Concept incluirá un diseño innovador en sus interiores:
- Cabina minimalista, con instrumental digital independiente, una pantalla multimedia central y una consola con pocos comandos físicos.
- Los botones físicos dan paso a teclas digitales que rodean el cuadro de instrumentos digital. Todos los controles están agrupados detrás del volante, que presenta un nuevo diseño, un selector de cambios compacto y una segunda pantalla frente al acompañante.
¿El Toyota Corolla Concept llegará a la Argentina?
Si bien es posible que el Toyota Corolla Concept llegue al mercado argentino, ello aún no se confirmó oficialmente así como tampoco se indicó una fecha definida. Cabe recordar que, en la actualidad, el Corolla que se vende en nuestro país llega desde Brasil, donde se fabrica para distintos mercados de América Latina. Por ese motivo, la incorporación de la futura generación dependerá principalmente de los planes industriales de Toyota para la región.
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