Cada cuánto hay que cambiar el aceite del auto: los 3 factores determinantes para no arruinarlo

Un aspecto fundamental para proteger a nuestro vehículo es el de cambiar el aceite en tiempo y forma. ¿Cada cuánto debe hacerse?
La mayoría de los motores actuales requieren aceites sintéticos -o de mezcla sintética-. Asimismo, los modelos más antiguos -que utilizan aceite de motor convencional- pueden requerir cambios de aceite más frecuentes. Un aspecto fundamental para proteger a nuestro vehículo es el de cambiar el aceite en tiempo y forma. ¿Cada cuánto debe hacerse?
El cambio de aceite es importante para proteger al auto de cualquier arranque en frío. Además, evita el sobrecalentamiento del vehículo y contribuye a la limpieza del motor. De allí que resulte muy ventajoso llevar un registro del cambio de aceite.
Este es el kilometraje estimado para el cambio de aceite del auto
Si se emplea un aceite lubricante convencional cuya base sea mineral, lo recomendable es cambiar el aceite del auto a los 5.000 kilómetros como máximo, o una vez al año, lo que ocurra primero.
Lo cierto es que para determinar con precisión cada cuánto tiempo debe cambiarse el aceite del auto, es fundamental saber qué tipo de aceite se está empleando.
Por eso es que a la hora de evaluar el cambio de aceite del auto hay que chequear si es:
- mineral (como lo mencionamos más arriba, si se emplea un lubricante cuya base sea mineral lo recomendable es cambiar el aceite a los 5.000 kilómetros como máximo);
- semi sintético (un aceite fabricado con una base semi sintética es capaz de prolongar el cambio de aceite hasta los 10.000 Km)
- o sintético (estos lubricantes de última tecnología pueden alcanzar intervalos de cambio de aceite que van desde los 20.000 kilómetros hasta los 30.000 kilómetros).
Los expertos señalan que siempre es oportuno consultar el manual del vehículo o las referencias que el fabricante ha dejado en el motor u otra ubicación del vehículo sobre el lubricante a utilizar. Si se conduce fuera de ruta, en caminos no asfaltados o con gran esfuerzo para el motor, es conveniente reducir los intervalos de cambio de aceite para asegurar que este siga cumpliendo con su principal objetivo, que es el de proteger el motor.
Las 3 señales para saber que debe cambiarse el aceite del auto
La indicación en el tablero no es el único indicador para cambiar el aceite del motor. Hay varias otras señales a las que tenemos que prestar atención como el aspecto y textura.
En algunos sitios especializados, se entregan consejos útiles para saber cuándo proceder al cambio de aceite en un auto:
- El aceite se quema: con la marcha, el lubricante puede comenzar a quemarse, ya que no resiste las altas temperaturas; esto hará que se forme una especie de pasta de hollín y sí, es el primer indicador para hacer un cambio de aceite.
- El aceite se vuelve viejo: otra forma de identificar que es necesario realizar el cambio de aceite es cuando éste pierde la coloración miel y se vuelve café oscuro.
- El aceite se vuelve denso: conforme es más denso el aceite lubricante, requiere mayor esfuerzo para trasladarse por el interior del motor, y a mayor esfuerzo, mayor temperatura del motor, y a mayor temperatura, más aceite de motor quemado, por lo que se vuelve en un problema exponencial.
¿Cuándo cambiar el aceite del auto?
Algunos sitios especializados hacen especial hincapié en determinados tópicos para saber cuándo se debe cambiar el aceite del auto:
- Recomendaciones de los fabricantes o del manual.
- Prestaciones del aceite (especificaciones)
- El estilo de conducción (flexible, rápido, deportivo).
- El tipo de ruta (por ejemplo, los viajes cortos en zonas urbanas hacen que el lubricante se diluya con una pequeña parte del combustible no quemado. Este fenómeno degrada el lubricante, con una reducción de la viscosidad en particular.)
- Kilometraje anual: incluso en el caso de un bajo kilometraje anual (menos de 10.000 km.), se recomienda cambiar el aceite al menos una vez al año.
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