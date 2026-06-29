YPF arrancó este 2026 con más de 100 puntos de despacho en todo el país y empezó a extenderse hacia el extremo sur. Cómo funciona y cuánto se ahorra.

El autodespacho de combustibles suma estaciones de servicio en dos ciudades clave de la Patagonia (foto ilustrativa)

YPF amplió su red de autodespacho de combustibles en la Patagonia Argentina y sumó dos nuevas estaciones con esta modalidad en ciudades clave de la región. Una está en Comodoro Rivadavia y la otra en Puerto Madryn .

La novedad llega de la mano de un sistema que la petrolera nacional ya opera en más de 100 estaciones de todo el país, incluidas algunas de Neuquen y Río Negro , y que permite cargar nafta o gasoil de manera autónoma durante la madrugada.

En Comodoro Rivadavia , en la ciudad petrolera de Chubut el servicio quedó habilitado en la estación del Automóvil Club Argentino ( ACA) que está ubicada en Alvear y Dorrego, que se suma a la única que lo ofrecía desde marzo de este 2026.

En Puerto Madryn, en tanto, la nueva estación con autodespacho es la del ACA de Marcos Zar y Avenida Irigoyen.

En la ciudad de los avistajes de ballenas tampoco se trata de la primera boca de expendio de combustibles que incorpora el sistema.

La estación El Tenaz, en Avenida Gales y Juan B. Justo, ya contaba con la modalidad desde enero de 2026, con lo cual la incorporación de YPF suma un segundo punto de carga autónoma disponible.

Cuánto se ahorra con el autodespacho

El ahorro para los que optan por cargar en las terminales de YPF coin esta modalidad es escalonado.

El autodespacho opera todos los días entre las 22:00 y las 6:00. Y el beneficio en la tarifa asciende en forma escalonada con el paso de las horas.

Entre las 22:00 y la medianoche, el descuento sobre el monto es del 3%.

Pero dos horas más tarde, el beneficio se multiplica por tres. Entre las 0:00 y las 6:00, asciende al 9%. Es decir que se ahorran 900 pesos cada 10.000.

ON - Nafta autodespacho YPF (8) El descuento máximo que ofrece el autodespacho es de 9% sobre el valor de carga en el surtidor. Omar Novoa

Durante todas esta franja horaria nocturna, la atención tradicional de playeros continúa disponible en paralelo, sin que el autodespacho la reemplace.

De este modo, además de mantener la opción tradicional, se garantiza la presencia de personal especializado que puede asistir a los conductores en el momento de utilizar el autodespacho, algo crucial en términos de seguridad.

De hecho, la ley nacional que habilitó el sistema en 2024 establece que la asistencia y el asesoramiento son obligatorios para las estaciones de servicio.

Cómo funciona

Un punto importante es que al abastecer el tanque de un vehículo no se puede dejar correr el combustible libremente.

El sistema requiere definir un monto determinado antes de iniciar la carga, que tendrá un corte automático, que no dependerá del usuario.

El sistema es para pago exclusivo con la App YPF, que se descarga a celulares con sistema Android o IOS.

Como con cualquier billetera virtual, el cliente escanea un código QR azul en el surtidor, elige el tipo de combustible, define el monto a cargar y la aplicación procesa el cobro de manera automática.

Una vez habilitado el surtidor, el conductor baja y coloca la manguera en el tanque.

En qué ciudades de Chubut hay autodespacho

En la provincia de Chubut, otras dos ciudades ya contaban con autodespacho, además de Madryn.

En enero de 2026, Rawson había habilitado el sistema en la estación de YPF ubicada en 9 de Julio y Salta.

Autodespacho de combustible En Chubut, el autodespacho de combustible se ofrece en estaciones de servicio de Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

Trelew fue la primera ciudad en incorporar el sistema. Las estaciones Petrotrelew comenzaron a operar con la modalidad de autodespacho en junio de 2026, marcando el inicio de la expansión en el interior provincial.

Comodoro Rivadavia sumó su primera estación con autodespacho —la YPF Orve— entre febrero y marzo de 2026. Con las incorporaciones de hoy, el mapa del sistema en Chubut cubre ya los cuatro principales centros urbanos de la provincia.