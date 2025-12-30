YPF implementó el autodespacho de combustible en Neuquén

Se trata de la primera estación que aplica la modalidad en la ciudad. La carga se realizará solo con la aplicación y el monto máximo es de $80.000.

La petrolera estatal YPF puso en marcha la primera estación de autodespacho de combustibles en Neuquén capital . El objetivo de esta prueba piloto es que los clientes puedan realizar la carga de forma independiente y rápida, sin necesidad de ayuda de los playeros.

La unidad funciona en la gasolinera ubicada en calle Ilia e Islas Malvinas. Dentro del establecimiento conviven los surtidores clásicos atendidos por los operadores y también el primero con la modalidad autónoma.

Para poder realizar la acción, los clientes deberán escanear un código QR desde su auto, elegir el combustible, pagar con la aplicación de la empresa y solamente bajar para colocar la manguera directamente en su tanque de combustible.

ON - Nafta autodespacho YPF (6) Omar Novoa

Desde la estación, destacaron que la metodología es fácil y sencilla. “Es únicamente a través de la app, hay muchos clientes que vienen con efectivo, tarjeta, pero no” destacó Gabriel, empleado de la firma en diálogo con Noticias 7. “Para poder acceder al autodespacho, el cliente tiene que descargarse la aplicación de YPF que está disponible en cualquier tienda online de celular, ya sea App Store o Play Store” agregó.

Una vez en la estación, el cliente debe escanear el QR azul e inmediatamente accederán a un protocolo de seguridad con las recomendaciones y advertencias. Luego, podrá elegir entre los diferentes tipos de combustible disponibles para cargar. Acto seguido, se define el monto económico (el límite es de $80.000 mil pesos), la aplicación realiza el cobro automático y se habilita el surtidor.

Respecto a la utilización del mismo, desde la estación aseguraron que algunos clientes ya eligen la metodología independiente por la rapidez y sencillez. “Hay muchos clientes que son bastante ágiles, cuando ven que está lleno, se derivan al autodespacho y cargan” aseguró Gabriel.

ON - Nafta autodespacho YPF (10) Omar Novoa

El uso del teléfono celular solo está permitido durante el pago. Una vez en el surtidor, los usuarios no pueden manipularlo.“Como ya sabemos, la mayoría de los teléfonos emiten radiación y puede generar una descarga al estar el cliente en contacto con la manguera y el teléfono y puede provocar un principio de incendio” afirmaron.

Autodespacho en la región

Otras localidades de la región ya preparan todo para el debut. Esta noche, la estación de servicio YPF de Plottier, ubicada en Santa Fé 370, inaugurará su sistema de autodespacho.

En Cipolletti, la estación de servicio YPF, ubicada en calle Esmeralda y Ecuador, última detalles para la implementación del autodespacho de combustible. Además, en la localidad de Villa Regina, la gasolinera de la intersección de Avenida Rivadavia e Inmigrantes también se encuentra preparado todo para habilitar el servicio.

ON - Nafta autodespacho YPF (9) Omar Novoa

El autodespacho de combustible fue habilitado en Argentina a partir de enero de 2025 mediante una normativa nacional que permite a las estaciones de servicio ofrecer la opción de que los propios usuarios carguen nafta o gasoil, sin la asistencia de un playero. La medida no es obligatoria, cada estación puede decidir si la implementa total o parcialmente.

El autoservicio de combustibles no es una novedad a nivel global. En países como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y en distintos lugares de la Unión Europea, ya se encuentra en funcionamiento

Según el Gobierno nacional, la habilitación responde a un proceso de modernización y desregulación del sector, con el objetivo de reducir costos operativos, ampliar horarios de atención, especialmente durante la noche, y brindar mayor libertad comercial.