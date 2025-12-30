Festejos por Año Nuevo: dónde se concentrarán los controles de alcoholemia en Neuquén

Los operativos serán realizado tanto por la Municipalidad como por la Provincia. Qué dijeron de las juntadas de motociclistas.

Como todos los años, se prevé mucho movimiento vehicular tanto dentro como fuera de la ciudad de Neuquén de cara a la celebración de Año Nuevo. En este contexto, tanto la Municipalidad de Neuquén como la Provincia preparan distintos operativos de control de tránsito y prevención.

"Vamos a repetir lo que hicimos en Navidad", afirmó en diálogo con LM Neuquén el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. Respecto a los operativos, explicó: "armamos con un grupo de 40 inspectores motoristas , un operativo para el 31 a la noche o madrugada del 1 , a partir de las 2 de la mañana que abarcará sobre todo lo que es la zona centro, microcentro, zona gastronómica, parque oeste y parque este". Agregó que estos operativos de tránsito incluirán tanto puestos fijos como algunos operativos móviles y aleatorios.

Para el feriado del 1 de enero, realizarán otro operativo a partir de las 14 "hasta la medianoche probablemente", dijo Baggio. Estos controles y trabajos de prevención se concentrarán en las zonas del paseo costero, la Isla 132, y "la ribera en general", expresó. En esa fecha se concentrarán, más que en el control, en ordenar el tránsito, circulación y estacionamiento en las zonas más concurridas. "Mucha gente decide pasar la tarde del 1 en los balnearios", fundamentó el subsecretario.

De parte de la Provincia, el director de Seguridad Vial, Diego Alfonso, afirmó en diálogo con Radio 7, que está programado el acompañamiento de personal policial para los inspectores de tránsito municipales, además de colaborar con una unidad de respuesta inmediata con equipos para realizar controles de alcoholemia en distintos puntos del área de Neuquén Capital.

"A partir de las 2 de la madrugada vamos a estar trabajando con el personal de la Secretaría de Emergencias y de Seguridad Vial dispuesto para cualquier tipo de colaboración y prevención en materia vial", expresó.

Regreso seguro

Desde la Provincia confirmaron, en la misma línea, que durante la tarde y noche del 1 de enero se realizará el operativo de "regreso seguro". "Nosotros a partir de las 18 vamos a estar sobre ruta 22 en Arroyito y sobre la 51 en Mari Menuco. Vamos a estar trabajando también con unidad de respuesta inmediata y ambulancias teniendo en cuenta la gran magnitud de tránsito que también nos ha demostrado cada fin de semana largo", anunció Alfonso.

Operativo regreso seguro a la capital neuquina Imágenes de un operativo "regreso seguro" sobre la ruta 22 en Arroyito.

Las autoridades están preparadas para evitar otra reunión de motociclistas

Tanto la Provincia como el municipio afirman estar preparados en caso de disturbios como los ocurridos el sábado 27 de diciembre, de parte del grupo de motociclistas stunt, que derivaron en múltiples denuncias por ruidos molestos, daños a la propiedad privada, infracciones de tránsito y hechos considerados de extrema gravedad por autoridades municipales y organizaciones civiles.

Alfonso, en diálogo con Radio 7 repudió el accionar de estos grupos. "La actitud que toma este grupo de gente a la hora de transitar lo que busca es un poco llamar la atención y perturbar el orden público, así que la verdad totalmente en desacuerdo con esa acción", expresó.

"Espero que no ocurra", dijo Baggio a LM Neuquén respecto a las reuniones de estos grupos. "Si ocurriera, igualmente, ya hemos articulado los medios y la coordinación necesaria con la policía para evitar la juntada y el recorrido que normalmente se plantean: avenida Argentina, Olascoaga, costanera, toda esa movida que hacen".