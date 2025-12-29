Juntada de motos en Neuquén: denuncian la muerte de dos perros

Más de 250 motos invadieron la madrugada del este último domingo en el centro de la ciudad de Neuquén.

Un masivo encuentro de motociclistas generó un fuerte impacto en la ciudad de Neuquén y derivó en múltiples denuncias por ruidos molestos, daños a la propiedad privada, infracciones de tránsito y hechos considerados de extrema gravedad por autoridades municipales y organizaciones civiles. E ntre los episodios denunciados, se encuentra la presunta muerte de dos perros , lo que activó un pedido de colaboración pública para avanzar con una denuncia penal por maltrato animal.

El hecho se registró el sábado 27 de diciembre , cuando más de 250 motos se concentraron y circularon por distintos sectores de la ciudad, principalmente por avenida Argentina y zonas aledañas. La magnitud de la convocatoria motivó la intervención del Municipio, que había sido advertido previamente sobre la realización del encuentro y dispuso un operativo preventivo especial .

Organizaciones proteccionistas y vecinos denunciaron que, en el marco de la juntada de motos, dos perros habrían sido atropellados y asesinados . Los hechos se habrían producido en inmediaciones de Avenida Argentina y Diagonal Alvear , y también a la altura de Avenida Argentina al 800 .

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las proteccionistas señalaron que para poder avanzar con una denuncia formal en el marco de la Ley Nacional 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal es imprescindible contar con información concreta. “Necesitamos datos sobre los perros. Cualquier información que se pueda aportar sirve”, indicaron.

image

Asimismo, solicitaron colaboración para identificar a las familias de los animales. “Si conocen a sus familias y nos pueden vincular con ellos, es fundamental”, remarcaron, al tiempo que pidieron a quienes hayan presenciado los hechos que aporten testimonios, imágenes o videos que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Las organizaciones insistieron en que el objetivo es evitar que el caso quede sin consecuencias legales. “Es fundamental que estos hechos no queden impunes, pero para que eso suceda necesitamos información”, expresaron, y reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad neuquina.

Infracciones

De acuerdo a la información oficial, durante la concentración se detectaron numerosas infracciones de tránsito, entre ellas circulación a alta velocidad, cruce de semáforos en rojo y desplazamientos por veredas y bulevares, conductas que pusieron en riesgo tanto a peatones como a automovilistas. Además, vecinos denunciaron ruidos molestos persistentes, desmanes y daños en la propiedad privada, lo que generó malestar en distintos puntos del sector.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que no se trató de una reunión espontánea. El subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, sostuvo que la convocatoria estaba organizada y que las conductas observadas “ya exceden lo contravencional” por el nivel de violencia y peligro generado. “No vamos a permitir que se instale esta práctica en la ciudad de Neuquén”, afirmó el funcionario.

Moto incendiada Avenida Argentina

Durante el operativo se registraron dos incendios de motocicletas, uno en Plaza de las Banderas y otro en Diagonal 9 de Julio, lo que obligó a la intervención de dotaciones de Bomberos en plena madrugada. Según explicó Baggio, las altas temperaturas del motor y del caño de escape, sumadas a posibles fallas mecánicas o eléctricas, habrían provocado que los rodados se prendieran fuego.

Estos episodios generaron contaminación ambiental durante más de 30 minutos, de acuerdo a lo informado por el área de Ambiente, y reforzaron la preocupación oficial por el impacto que este tipo de concentraciones puede tener tanto en la seguridad pública como en el entorno urbano.

Desde el Municipio adelantaron que se continuará con el seguimiento de las denuncias, el análisis de las infracciones detectadas y la evaluación de medidas preventivas para evitar nuevas concentraciones de estas características en el ejido urbano. Las actuaciones administrativas y judiciales quedarán supeditadas a la recopilación de pruebas y a las denuncias formales que se presenten en las próximas horas.