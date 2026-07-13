La nueva Toyota Hilux, versión de trabajo Xtra Cab Raider X: detalles de una de las pickups medianas más importantes

La flamante versión de trabajo de la Toyota Hilux ofrece numerosos atractivos. Te presentamos a los más destacados de este nuevo modelo de una de las pickups medianas más importantes del mundo.

"Cuándo hay trabajo duro por hacer, necesitas el vehículo que ha demostrado su valía en suelo sudafricano. La nueva generación de Hilux Xtra Cab es más sofisticada, avanzada y está mejor equipada que nunca". Con estas palabras, el sitio oficial de la flamante versión de trabajo de la Toyota Hilux presenta a su nuevo modelo. Con cabina extendida y buen equipamiento, entre otros numerosos atractivos, te presentamos a la Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X .

Cabe mencionar que la Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X , una versión ofrecida en Sudáfrica, combina mecánica conocida, tracción integral y una carrocería de cabina extendida.

La Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X , flamante versión de trabajo de la nueva Toyota Hilux , presenta las siguientes características destacadas y puntualizadas en su ficha técnica:

La Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X, una versión ofrecida en Sudáfrica, combina mecánica conocida, tracción integral y una carrocería de cabina extendida.

Configuración Xtra Cab: cabina extendida.

Cuenta con dos puertas y dos plazas, una solución que la ubica más cerca del uso profesional que del familiar.

Más practicidad para carga, menos prioridad para pasajeros traseros y una orientación hacia usuarios de campo, empresas, flotas o actividades que requieren transportar herramientas, mercadería o equipamiento.

La Hilux Xtra Cab 2.8 GD-6 automática tene una capacidad máxima de remolque de 3.500 kilos, una cifra que la ubica en el rango esperado para una pick up mediana con orientación utilitaria.

automática tene una capacidad máxima de remolque de 3.500 kilos, una cifra que la ubica en el rango esperado para una mediana con orientación utilitaria. Autonomía: la ficha técnica puntualiza que la Hilux 2026 Xtra Cab Raider X tiene un consumo promedio de 7,6 litros cada 100 kilómetros y un tanque de 80 litros, lo que le permite alcanzar una autonomía estimada de 1.053 kilómetros.

tiene un consumo promedio de 7,6 litros cada 100 kilómetros y un tanque de 80 litros, lo que le permite alcanzar una autonomía estimada de 1.053 kilómetros. Motor 2.8 GD-6 turbodiésel. En esta versión entrega 150 kW y 500 Nm de torque, una cifra clave para una pick up mediana.

mediana. Caja automática de seis velocidades y sistema de tracción 4×4.

Seguridad: siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, alerta de cambio de carril y monitoreo de presión de neumáticos.

Confort: Bluetooth, puerto USB y computadora de abordo.

Así, el sitio oficial de Toyota Hilux subraya que el modelo Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X ha sido creado para quienes exigen un vehículo polivalente y capaz, con tecnología inteligente donde realmente importa. Ofrece una potencia contundente, la practicidad de una cabina extendida y la fiabilidad incondicional propia de una Hilux.

La Hilux Xtra Cab 2.8 GD-6 4×4 automática tene una capacidad máxima de remolque de 3.500 kilos, una cifra que la ubica en el rango esperado para una pick up mediana con orientación utilitaria.

Con qué modelos compite la flamante Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X

La Toyota Hilux 2026 Xtra Cab Raider X compite en el mercado con modelos como la Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier, Chevrolet S10 y Mitsubishi L200.

"Este nuevo y audaz diseño frontal y trasero confiere una apariencia más robusta y técnica, concebida pensando en la resistencia. Las llantas de 18 pulgadas mejoran la capacidad, mientras que los escalones de acceso laterales y traseros facilitan una carga y descarga más sencilla y segura. El habitáculo combina practicidad, confort y tecnología inteligente para cada trayecto" subraya Toyota.