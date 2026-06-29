Increíble: se fue en un Toyota Yaris GR desde Neuquén hasta Texas para ver a la Scaloneta

Un fanático argentino que no conoce de imposibles. El protagonista de esta historia es Marcos Damián Viesti, quien decidió comprarse uno de los deportivos más picantes que se venden en el país, un Toyota Yaris GR , y salir hacia los Estados Unidos para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026. Marcos partió el 4 de mayo desde Neuquén a bordo de su flamante Yaris negro y desde entonces documenta toda su travesía en Youtube. En uno de sus últimos videos está en el estadio para ver a la Scaloneta en el partido frente a Argelia.

El Toyota Yaris GR es un hatchback deportivo compacto, con 300 CV, tracción integral y fuerte ADN de rally. No es un auto convencional y mucho menos un vehículo ideal para viajes largos. Pero sí se trata de un modelo de culto, a tal punto que los dueños más fanáticos, incluso, se cuidan de hacerles gran cantidad de kilómetros. No es el caso de Marcos, que ya debe llevar no menos de 11.000 o 12.000 kilómetros.

De repente, Marcos y su Yaris GR se convirtieron en youtubers distintos: él va documentando toda la travesía junto a su compañero de viaje en su canal (@Mdvc1982), pero con un estilo muy particular. Hay videos en silencio, otros muy cortos con los que registró el paso por algún lugar típico o pintoresco, pero sin el estilo de los creadores de contenido. El viaje se trata de ruta, Yaris y fútbol.

Marcos Viesti Se fue al Mundial manejando desde Neuquén un Toyota Yaris GR. Foto: captura YouTube Marcos Damián Viesti.

Toyota Yaris GR: el deportivo que salió de Neuquén rumbo a Texas

El Toyota Yaris GR no es una simple versión del conocido Yaris, uno de los autos más vendidos de la Argentina. Fue desarrollado por la división deportiva de la marca japonesa, Gazoo Racing, con una receta cada vez más rara en el mercado actual: carrocería compacta, motor muy potente, tracción en las cuatro ruedas y una puesta a punto ideal para disfrutar de la conducción deportiva.

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Toyota lo presenta como un modelo con espíritu de competición llevado a la calle. En su evolución más reciente para la Argentina, el Yaris GR incorpora un motor turboalimentado de tres cilindros y 1.6 litros, con 300 CV y 400 Nm de torque, además de versiones con caja manual y automática de ocho velocidades. En Argentina la versión del Yaris GR sale US$70.000 mientras que el automático cuesta US$71.800.

Uno de sus puntos más importantes es el sistema de tracción integral GR-Four, una tecnología pensada para distribuir la fuerza entre ambos ejes y mejorar la respuesta del auto en distintas condiciones. En otras palabras, es un vehículo chico, pero con una configuración técnica propia de modelos de alto rendimiento.

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También cuenta con el Circuit Pack, un paquete que refuerza su perfil deportivo. Incluye llantas forjadas de 18 pulgadas, neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, suspensión específica y frenos preparados para un uso más exigente. Todo eso explica por qué el modelo se convirtió en un objeto de deseo para los fanáticos de los autos especiales.

Sin embargo, el viaje de Viesti le dio al Toyota Yaris GR un uso inesperado. En vez de limitarse a rutas cortas, encuentros de autos o caminos de montaña, el deportivo terminó siendo la herramienta elegida para una travesía continental.