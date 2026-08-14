Los 4 autos chinos más baratos de agosto 2026: cuál son los precios y por qué conviene comprarlos

Los aumentos en los precios en agosto 2026 provocaron que varios modelos chinos queden ahora entre los vehículos más económicos .

Después de varios meses congelados ante la caída en las ventas, los precios de los autos volvieron a subir en agosto 2026 , lo que generó cambios en el ranking de los modelos más económicos que se pueden conseguir en el país. El nuevo relevamiento mostró que tres marcas chinas ubicaron a cuatro de sus vehículos en el top ten.

Estos modelos son el JMEV Easy3 , el MG3 , el Jac S2 y el Kaiyi X3 , con valores que van desde los $24.758.500 hasta los $32.230.000. Entre los diez primeros también se pueden encontrar vehículos de Renault , Chevrolet , Fiat y Volkswagen .

El primer lugar del JMEV Easy3 -un modelo 100% eléctrico- viene de la mano del momento de expansión de los autos electrificados en Argentina y a una de las medidas que tomó el Gobierno nacional a principio de año, bajando a 0% los aranceles a este tipo de vehículos importados que no superen los 16.000 dólares en el país de origen o antes de subirlos al barco (valor FOB). El beneficio, limitado a un cupo anual de 50.000 unidades, ya está agotado en este 2026.

El JMEV Easy 3 ya no solo es el eléctrico más barato, sino que se convirtió en el modelo más económico del país.

Cuáles son los diez autos más baratos de la Argentina en agosto 2026

Con la inclusión de los cuatro modelos chinos, el top ten de los autos más accesibles del mercado quedó de la siguiente forma:

JMEV Easy 3: $24.758.500

$24.758.500 Renault Kwid: $27.740.000

$27.740.000 Hyundai HB20 : $27.900.000

: $27.900.000 VW Polo Robust: $29.481.100

$29.481.100 Fiat Mobi: $30.210.000

$30.210.000 MG3 ICE : $30.723.000

: $30.723.000 Chevrolet Onix: $31.820.900

$31.820.900 Jac S2: $32.083.500

$32.083.500 Kaiyi X3 : $32.230.000

: $32.230.000 Fiat Argo: $33.040.000

JMEV Easy 3, el eléctrico chino que se volvió el auto más económico del país

Comercializado por Grupo Antelo, el JMEV Easy 3 es un auto 100% eléctrico ideal para andar por la ciudad y puede ser considerado como una opción para quienes buscan su primer vehículo o como un segundo transporte familiar. Está impulsado por un motor eléctrico síncrono delantero que entrega una potencia de 68 CV y 125 Nm de torque que le queda muy bien para entornos urbanos y alrededores.

El JMEV Easy 3 se consigue a menos de 25 millones de pesos. JMEV

Sin embargo, no es aconsejable para viajes largos, ya que declara una autonomía de 330 kilómetros pero baja a unos 250 kilómetros si se lo acelera bastante o si se usa el aire acondicionado.

En cuanto a sus dimensiones, mide 3.720 mm de largo, 1.640 mm de ancho, 1.535 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.390 mm. En su interior, la única pieza destacada es la pantalla central de 10” que cumple el rol de tablero de instrumentos y de central multimedia. No tiene llave ni botón de arranque. Con abrocharse el cinturón y poner la selectora en Drive, iniciará su marcha.

Cómo son los otros tres modelos chinos que se ubican entre los más baratos

El MG3 es un hatch del segmento chico. Trae un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros que entrega 114 HP y 142 Nm de torque. Se asocia a una caja automática CVT y ofrece un consumo mixto de 5,9 litros cada 100 km. En materia de seguridad, incluye seis airbags y control electrónico de estabilidad.

El MG3 ICE tiene un valor de poco más de 30 millones de pesos. MG Motor

Por su parte, el Jac S2 es un SUV chico, modelo de entrada de gama dentro de la familia de SUV de la marca, que también incluye los S4 y S8. Cuenta con un motor naftero de 1.5 litros y 111 CV, transmisión manual o CVT, pantalla táctil de 9" con conectividad, control de estabilidad (ESP) y cámara de retroceso.

El Kaiyi X3 se consigue a unos $32.230.000.

Por último, el Kaiyi X3 es un SUV urbano del segmento B con capacidad para cinco pasajeros, ideal para el uso diario. Viene equipado con un motor naftero atmosférico de 1.5 litros (114 CV), caja automática CVT, pantalla táctil de 10,25", llantas de 18 pulgadas y control de estabilidad (ESP) de serie.