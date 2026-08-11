Lanzan créditos para comprar autos 0km en hasta 48 cuotas: todos los detalles y requisitos

Se ofrecen préstamos con tasas preferenciales. Cuáles son las principales condiciones para acceder al financiamiento.

El Banco Nación y Volkswagen anunciaron una nueva línea de créditos en pesos para financiar la compra de vehículos 0 km de la marca alemana, con plazos de hasta 48 meses y tasas diferenciales según el perfil del cliente.

La propuesta se enmarca en el programa “+Autos con BNA” y permite acceder a financiación para adquirir modelos Volkswagen en los concesionarios oficiales adheridos. Los préstamos cuentan con sistema de amortización francés y están sujetos a evaluación crediticia, aprobación e instrumentación por parte de la entidad.

Según informó el Banco Nación, los interesados podrán solicitar créditos de hasta $20 millones , mientras que los vehículos alcanzados por la promoción son aquellos disponibles en concesionarios oficiales de Volkswagen y con un valor de hasta $60 millones .

Para quienes opten por un plazo de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 27% para clientes que acrediten sus haberes en el Banco Nación y del 37% para el resto de los usuarios.

En tanto, para operaciones de entre 30 y 48 meses, la TNA será del 30% para quienes cobren su sueldo en el BNA y del 40% para quienes no acrediten sus haberes en la entidad.

Un ejemplo de financiación para comprar un 0 km

Como referencia, el simulador online de +Autos del Banco Nación contempla el caso de una persona que acredita sus haberes en la entidad y solicita un crédito de $40 millones a 48 cuotas.

En ese escenario, la cuota mensual estimada es de $1.835.110,95, con una TNA del 36% y un Costo Financiero Total (CFT) TNA del 43,56%. Para acceder a ese préstamo, se requiere un ingreso neto mensual de $6.117.036,51.

Cómo solicitar el crédito

La operatoria se realiza directamente en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos al programa. Allí, los interesados pueden consultar cuáles son los modelos incluidos, conocer las condiciones de financiación y avanzar con la solicitud de acuerdo con su perfil crediticio.

Desde el Banco Nación aclararon que el otorgamiento de los préstamos queda sujeto a la correspondiente evaluación crediticia, aprobación e instrumentación.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de financiación para quienes quieran acceder a un vehículo nuevo y combinar la oferta de Volkswagen con las líneas de crédito en pesos del Banco Nación.