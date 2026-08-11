Créditos en dólares: podrían acceder mas empresas pero las personas tendrían solo pesos

El BCRA estudia una flexibilización de las normas que restringen el financiamiento en moneda dura, solo a empresas o personas exportadoras.

El BCRA analiza la posibiidad de flexibilizar las normas que restringen la posibilidad de créditos en dólares a exportadores.

Los bancos están inundados de dólares desde hace unos meses. Hay un nivel récord de depósitos de las personas que se estima en algo mas de u$s40.000 millones. Para las entidades financieras es "dinero muerto" si no lo pueden prestar a alguien y por eso están interesadas en ponerlos a trabajar.

El problema es que por una norma de prudencia fruto de la crisis de la convertibilidad de hace mas de 25 años, los bancos pueden prestar dólares solamente a aquellos que facturan en dólares. Dicho en otras palabras, solo a los exportadores. El resto del público o empresas que cobra en pesos no puede tener financiamiento en moneda dura.

Es de recordar que a la salida de la convertibilidad había miles de personas y empresas en el sistema que estaban endeudadas en dólares, porque el sistema lo permitía. Eso generó una crisis sin precedentes que se tuvo que resolver por pesificación compulsiva, tanto de las deudas como de los depósitos.

Para evitar nuevas crisis de descalce de monedas se establecieron normas prudenciales a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La principal regla es que no se prestan dólares a quienes no facturan en dólares.

Pero ahora el Banco Central piensa que se podría flexibilizar esa regla. En la ultima conferencia de prensa que ofreció Santiago Bausilli, la semana pasada, el titular del Banco Central estimó que los bancos tendrían una capacidad de financiamiento de unos u$s7.000 millones, que por ahora están inmovilizados.

Lo que están pensando en el directorio de la entidad es que se podrían sumar al grupo de empresas que se podrían financiar en dólares que integran la cadena de valor de una exportadores. Ya que si bien podría facturar en pesos, su cliente personal tiene asegurados dólares por su actividad.

No sería para consumo

Aunque algunas versiones dicen que podría incluirse líneas para reactivar el consumo, no parece estar en la mirada del directorio de la máxima autoridad monetaria del país, según pudo averiguar LM Neuquén.

Y es que las personas que están ahora en problemas para poder repagar sus créditos en pesos es casi imposible que vuelvan a ser sujetos de financiamiento, y mucho menos en dólares. Aunque todo está tranquilo, todo compromiso de mediano a largo plazo en moneda dura conlleva cierto riesgo.

Luego del pico de mayo, la morosidad pisó el freno en junio y cedió del 7,7% al 7,6%: en las familias pasó del 12,8% al 12,7%, mientras que en empresas se mantuvo sin variación en el 3,5%, según los datos anticipados de la consultora 1816. Pese a ello, dentro del sistema no financiero subió hasta el 33%.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

Las refinanciaciones se ubican en un nivel récord, lo cual podría haber contribuido a que el nivel de la irregularidad deje de crecer. Pese a esto, los expertos destacan que todavía es prematuro descartar que la irregularidad de los pagos en los créditos vuelva a crecer.

Sin solución para los morosos

Así como el gobierno está pensando cómo activar el financiamiento para las empresas, por otro lado se niega rotundamente a darle una ayuda a las familias en problemas.

En ese caso, considera que se trata de un problema que tiene que resolver el mercado, aunque los analistas consideran que hay un problema sistémico. Hay caso 6 millones de personas en mora. Si estas personas pudieran recomponer su situación y consumir, podrían generar un fuerte impacto en la actividad de la industria y el comercio.