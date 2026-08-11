Préstamos del Banco Nación para no clientes en agosto 2026: montos máximos y cómo pedirlo

La entidad cuenta con una línea de créditos disponible para el público en general. Cuánto se puede pedir y a qué tasa de interés.

El Banco Nación (BNA) , la institución financiera más grande del país, ofrece distintas líneas de préstamos para el público en general . Es decir, no es necesario ser clientes de la entidad para acceder a estos créditos, aunque el monto a devolver será mayor, ya que para estas personas aumenta la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFT).

Una de las principales ventajas del BNA es que cuenta con una línea de préstamos que otorga fondos de libre disposición . De esta manera, los adjudicatarios podrán usar ese dinero para lo que quieran , siendo una opción ideal en momentos donde muchos usuarios buscan financiamiento para cubrir gastos o pagar deudas.

La línea principal que cuenta el BNA para los “no clientes ” es Nación Libre Destino. Pueden acceder a ella “personas humanas en actividad laboral, aptas para obligarse y con una edad máxima a la fecha prevista para la cancelación del préstamo que no sea superior a la prevista para jubilarse en el régimen al que pertenece”.

Los interesados pueden solicitar hasta $50 millones.

A través de estos créditos, todos los interesados en general pueden solicitar un mínimo de $100.000 y un máximo de $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 cuotas (seis años). Los fondos se otorgan en pesos y se liquidan por sistema francés, donde se pagan cuotas fijas y constantes durante todo el plazo. El importe no debe superar el 30% del haber mensual.

La principal diferencia entre los clientes y los “no clientes” es la Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT). Para quienes no son usuarios del banco, la TNA trepa al 91% y el CFT supera el 110%. Aquellos que quieran sacar un crédito pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y los últimos recibos de sueldo para gestionar la preaprobación.

Cómo simular un préstamo en el Banco Nación

Antes de comenzar el trámite, los interesados en sacar un crédito personal en el BNA tienen la posibilidad de acceder a un simulador disponible en la propia página web del banco. Solo es necesario ingresar a este link. Una vez corroborado todo lo necesario, se puede avanzar con la solicitud del préstamo siguiendo estos pasos:

Ingresar en Tu Banco.

Elegir la opción Préstamos y luego pulsar en +.

Seleccionar el préstamo de tu preferencia e indicar importe, destino y cuotas.

Validar datos.

La solicitud del préstamo puede hacerse de la aplicación del Banco Nación.

Los nuevos créditos del Banco Nación para saldar deudas

En el marco de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, el BNA lanzó créditos destinados a saldar deudas tanto con esa entidad como con otras, además de billeteras virtuales. Se trata de la denominada línea “Consolidación de deudas”, en este caso solo disponible para sus clientes que cobren sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) en la institución. Esta herramienta permite englobar todas las deudas en una sola cuota a pagar todos los meses.

Los interesados pueden solicitar hasta un máximo de $100 millones, con un plazo de devolución que va de 12 a 120 meses (10 años) y una tasa UVA+12% TNA para deudas desde 30 a 90 días de atraso y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular. Las cuotas se liquidarán en forma mensual, por sistema francés y no pueden superar el 35% de los ingresos del solicitante.

El crédito no se otorga en efectivo, sino que el usuario debe autorizar al Banco Nación a transferir directamente los fondos a las entidades acreedoras para pagar la totalidad de las obligaciones atrasadas que se encuentren en situación regular o irregular no judicializada. Uno de los requisitos es que las deudas no pueden estar judicializadas. Además, no podrán incluirse deudas originadas por Préstamos Hipotecarios para la vivienda.