Ingresó con una camioneta a un área protegida y el daño podría tardar un siglo en recuperarse

Un médico a bordo de una Toyota Hilux fue el protagonista del grave daño ambiental que quedó grabado.

La camioneta ingresó a la Pampa del Leoncito y dejó surcos profundos sobre la superficie protegida.

Una camioneta ingresó sin autorización a una zona de área protegida. El recorrido dejó surcos profundos sobre una superficie especialmente frágil y eso llevó a la intervención de autoridades municipales, fuerzas federales y la Justicia .

Las imágenes difundidas por el municipio muestran el trayecto realizado por el vehículo y pueden verse ahí las marcas que atraviesan distintos sectores de la planicie.

La situación empeoró cuando el conductor intentó abandonar el lugar: la camioneta quedó atascada en el terreno y las maniobras para retirarla extendieron el daño sobre una superficie cuya recuperación natural requiere décadas.

El hecho tuvo lugar en el departamento de Calingasta, en la zona de Pampa del Leoncito, un área protegida de San Juan donde la circulación de vehículos está restringida.

Una daño ambiental grave que quedó registrado

El conductor ingresó a la planicie a bordo de una Toyota Hilux. Cuando intentó salir, tuvo que retroceder entre 200 y 300 metros, con una maniobra que abrió otros surcos y profundizó las marcas del principio.

En el operativo improvisado para retirar la camioneta, las personas que participaron usaron una escalera plegable destinada al traslado de motos, pero la estructura terminó enterrada en el suelo. Además, una de las motocicletas fue utilizada para desplazarse por la zona protegida. Esto dejó otras huellas y amplió la superficie afectada por el ingreso indebido.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó el episodio como una infracción grave. Remarcó que el acceso vehicular está expresamente prohibido y que los visitantes encuentran carteles con las actividades permitidas, además de un código QR con información sobre el cuidado del lugar.

Quién conducía la camioneta secuestrada

Las autoridades identificaron al conductor por sus iniciales, A. A. Se trata de un médico mendocino de 46 años, aunque la camioneta figura registrada a nombre de una mujer domiciliada en Godoy Cruz.

La Toyota Hilux quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional en tanto se reúnen elementos para el expediente. La patente, las imágenes del recorrido y los registros obtenidos formarán parte de la investigación.

Carbajal cuestionó el alcance de las multas actuales para este tipo de infracciones. En casos anteriores las sanciones rondaron el millón de pesos, una suma que consideró alejada de la magnitud del perjuicio ocasionado.

El funcionario dijo que la denuncia podría ingresar en la Justicia Penal debido al daño sobre un patrimonio natural. Su intención es que la resolución funcione como antecedente y desaliente nuevos ingresos a sectores protegidos.

Por qué el terreno podría tardar un siglo en recuperarse

La Pampa del Leoncito tiene una superficie lisa y compacta en la que cualquier marca puede quedar visible por muchos años. La escasez de lluvias, la composición del suelo y las condiciones ambientales ralentizan los procesos naturales capaces de borrar los surcos.

La camioneta ingresó a la Pampa del Leoncito y dejó surcos profundos sobre la superficie protegida.

En un antecedente de noviembre de 2025, varios vehículos UTV ingresaron al área y dejaron marcas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad. Expertos de la Universidad Nacional de San Juan calcularon entonces que el terreno podía necesitar entre 40 y 60 años para recuperarse sin intervención. Las huellas del episodio actual serían todavía más profundas.

Carbajal también anunció que trabajará con el diputado departamental en un proyecto de ley destinado a reforzar la protección de espacios como la Pampa del Leoncito, Morrillos y el Arroyo El Fiero. La propuesta buscará endurecer las sanciones y establecer herramientas más eficaces frente a daños ambientales de esta magnitud.