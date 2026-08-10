El arranque del mes trajo novedades, con un nuevo líder en el top ten de los modelos de autos 0km más económicos que se pueden conseguir.

Estos son los autos 0km más baratos de agosto 2026 para aprovechar y no arruinar el bolsillo

Mientras la venta de autos 0KM continúa en baja y no encuentra piso, el mercado automotor argentino retocó los precios de varios modelos en el arranque de agosto, algo que alteró el ranking de los vehículos más baratos que se consiguen en el país. Una de las principales novedades es el c ambio en el primer puesto del top ten.

El JMEV Easy 3 , un modelo eléctrico de origen chino, se posicionó ahora como el vehículo más económico del mercado tras una baja en su precio. Por detrás quedó el Renault Kwid , que durante mucho tiempo encabezó este ranking , seguido por otras opciones que combinan motorizaciones tradicionales y propuestas más equipadas.

De acuerdo a distintos relevamientos, así queda el top ten de los vehículos más baratos que actualmente se pueden conseguir en el mercado automotriz argentino:

JMEV Easy 3 : $24.758.500

: $24.758.500 Renault Kwid : $27.740.000

: $27.740.000 Hyundai HB20 : $27.900.000

: $27.900.000 VW Polo Robust: $29.481.100

$29.481.100 Fiat Mobi: $30.210.000

$30.210.000 Chevrolet Onix: $31.820.900

$31.820.900 Jac S2: $32.083.500

$32.083.500 Fiat Fiorino: $32.210.000

$32.210.000 Kaiyi X3: $32.230.000

$32.230.000 Fiat Argo: $33.040.000

JMEV Easy 3, el auto importado de China, es el 0 KM más barato que se consigue en agosto 2026. JMEV

La venta de autos 0 KM no repunta: julio volvió a cerrar en baja

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante julio 2026 se patentaron 43.758 vehículos 0 km en todo el país, lo que reflejó una contracción del 7,7% en relación con los números registrados en junio y un descenso del 30,6% en la comparación interanual. El acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 339.359 unidades patentadas, lo que representa una caída acumulada del 4,49% en lo que va de 2026 y una baja del 12,8% en comparación con el mismo período de 2025.

Desde el sector atribuyen estos números a varios factores: la dificultad de los vendedores particulares para ajustar los precios a la nueva realidad del mercado, una mayor competencia de los 0 KM con ofertas comerciales agresivas y el financiamiento con tasas que resultan poco atractivas.

El Renault Kwid quedó segundo en el ranking de los más económicos, después de liderarlo varios meses. Renault

"El inicio del segundo semestre mantiene los niveles de patentamiento, con marcas tradicionales que siguen sumando modelos nuevos, las chinas que continúan con una política comercial agresiva y las opciones de financiación con tasas cada vez más convenientes por parte de bancos y las propias terminales”, señaló Sebastián Beato, presidente de ACARA, quien remarcó que “todos nos estamos adaptando a esta nueva realidad de variedad de modelos y precios y a la electromovilidad, que ya llega al 15%”.

Respecto a las perspectivas para los próximos meses, desde la entidad que reúne a los concesionarios pronosticaron una “segunda mitad del año similar, con una gran competencia y diversidad, algo positivo para los clientes y que obliga a la cadena de valor a hacer un esfuerzo grande para ser rentables ante una oferta que supera una demanda cada vez más selectiva”.

Cuáles fueron los modelos más vendidos en julio 2026

Las pick up, los SUV y sedán volvieron a ser los modelos más elegidos por los argentinos. Basado en el informe elaborado por ACARA, los vehículos 0 km que más ventas registraron durante el séptimo mes del año fueron:

Toyota Hilux: 2.812 unidades (6,8% del total de ventas del mes)

2.812 unidades (6,8% del total de ventas del mes) FIAT Cronos: 2.122 unidades (5,2%)

2.122 unidades (5,2%) Ford Ranger: 1.768 unidades (4,3%)

1.768 unidades (4,3%) Ford Territory: 1.564 unidades / 3,8%

1.564 unidades / 3,8% Toyota Yaris Cross: 1.339 unidades (3,3%)

1.339 unidades (3,3%) VW Tera: 1.199 unidades (2,9%)

1.199 unidades (2,9%) Peugeot 208: 1.190 unidades (2,9%)

1.190 unidades (2,9%) VW Amarok: 1.178 unidades (2,9%)

1.178 unidades (2,9%) Toyota Yaris: 1.101 unidades (2,7%)

1.101 unidades (2,7%) Chevrolet Tracker: 1.007 unidades (2,5%)

La Toyota Hilux, el vehículo 0KM más vendido en julio 2026. Toyota

En cuanto a marcas, Toyota continuó siendo la más exitosa, con 7.102 unidades patentadas en julio. Después se ubicaron Fiat (5.244), Volkswagen (5.073), Ford (4.165), Chevrolet (3.704), Peugeot (2.452), Renault (2.425), Citroën (1.671), Jeep (1.086) y Nissan (999).