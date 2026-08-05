Changan CS55 Plus, el auto híbrido minimalista, futurista y con volante deportivo: cuánto cuesta en Argentina

Se trata de uno de los SUV medianos híbridos que ya circulan en la Argentina: todos los detalles del auto chino Changan CS55 Plus .

Changan es una de las marcas automotrices líderes en China y un actor global en la industria. Con una historia que se remonta a 1862, evolucionó hasta convertirse en un fabricante de automóviles de clase mundial, comprometido con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente. Recientemente, el Changan CS55 Plus desembarcó en la Argentina. ¿Cómo es este SUV -Sport Utility Vehicle- mediano híbrido ?

Changan presenta al CS55 Plus como a un SUV familiar con tecnología híbrida enchufable autorrecargable; con amplio espacio interior, diseño de líneas modernas, conectividad inteligente y una autonomía combinada de hasta 1215 km CLTC.

El auto chino Changan CS55 Plus -uno de los SUV medianos híbridos de la automotriz asiática que ya circulan en la Argentina- presenta las siguientes características:

Recientemente, el Changan CS55 Plus desembarcó en la Argentina.

Motor 1.5 L , que otorga 109 CV y 143 Nm de torque junto a un impulsor eléctrico de 212 CV y 330 Nm de torque, gestionados por una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

, que otorga 109 CV y 143 Nm de torque junto a un impulsor eléctrico de 212 CV y 330 Nm de torque, gestionados por una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Tiene 4539 mm de largo, 1680 mm de alto y 1865 mm de ancho, con un despeje del suelo de 190 mm y un peso en vacío de 1680 kg.

El tanque de combustible tiene una capacidad de 50 litros.

Ofrece cuatro modos de conducción desde la pantalla : Pure (100% eléctrico), Mixed (híbrido), REEVE (rango extendido), iEM (modo inteligente), que adapta el rendimiento según las condiciones de manejo y las preferencias del conductor.

: Pure (100% eléctrico), Mixed (híbrido), REEVE (rango extendido), iEM (modo inteligente), que adapta el rendimiento según las condiciones de manejo y las preferencias del conductor. Incluye una batería de litio-ferrofosfato de 18,4 kW/h, lo que le permite recuperar del 30% al 80% de su capacidad en 50 minutos con un cargador de pared y una autonomía completamente eléctrica cercana a los 100 km.

de 18,4 kW/h, lo que le permite Diseño exterior minimalista/futurista , faros delanteros LED refinados, luz decorativa en faros antiniebla delanteros y una parrilla con pocos elementos.

, faros delanteros LED refinados, luz decorativa en faros antiniebla delanteros y una parrilla con pocos elementos. La cabina premium ofrece una sensación de lujo, con asiento del conductor de ajuste eléctrico en 6 posiciones para mayor confort en cada viaje.

ofrece una sensación de lujo, con asiento del conductor de ajuste eléctrico en 6 posiciones para mayor confort en cada viaje. Con un diseño inspirado en los autos de carrera, el volante deportivo en forma de D eleva la experiencia de conducción al ofrecer un control más preciso y una respuesta inmediata.

Changan presenta al CS55 Plus como a un SUV familiar con tecnología híbrida enchufable autorrecargable.

¿Cuánto cuesta el Changan CS55 PLus?

Según el sitio oficial de Changan Argentina, el CS55 Plus cuesta USD 32.000 (incluye impuestos nacionales). El precio sin impuestos es de USD 26.446.

Entre los SUV más accesibles que pueden adquirirse en la Argentina en agosto de 2026 pueden mencionarse a los siguientes modelos:

JAC S2: US$20.900 ($31.350.000).

Citroën Basalt: $33.800.000 (precio especial de la versión Shine al contado).

Volkswagen Nivus: $33.947.200.

Chevrolet Spin: $35.468.900.

Citroën Aircross: $35.700.000 (precio especial de la versión Shine al contado).

Nissan Kait: $36.500.000.

Volkswagen Tera: $37.490.350.

Renault Kardian: $38.300.000.

Chevrolet Sonic: $38.390.900.

Volkswagen T-Cross: $38.673.600.

El SUV más accesible del mercado continúa siendo el JAC S2, un SUV que -al igual que el Changan CS55 Plus- es de origen chino.