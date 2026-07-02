El Leapmotor SUV híbrido B10 ya se consigue en Argentina: detalles de la nueva marca china

Leapmotor define a su híbrido modelo B10 -con el que desembarca en la Argentina - como un auto eléctrico de líneas limpias y proporciones inteligentes.

La automotriz china Leapmotor desembarcó en la Argentina con su modelo híbrido B10 . ¿Cuáles son sus detalles más significativos?

En los últimos años, los modelos de autos eléctricos que más se destacaron en el mercado argentino fueron el Renault Kwid E-Tech y el Megane E-Tech. Y Leapmotor llega a nuestro país con este modelo híbrido B10 , un SUV del segmento C, equipado con tecnología de autonomía extendida.

El modelo híbrido B10 de la automotriz china Leapmotor desembarcó en la Argentina con un valor de mercado de US$31.990, que ya puede reservarse a través del sitio de venta online con una seña de $500.000. Para quienes lo adquieran durante junio de 2026, la compañía Leapmotor ofrece el patentamiento bonificado.

En su sitio web oficial, Leapmotor define al B10 como a un auto “simplemente impresionante, de líneas limpias, proporciones inteligentes, con un diseño eléctrico que tiene sentido y que hace que lo mires dos veces”. Cabe resaltar que el B10 es un SUV compacto, perteneciente al segmento C, que utiliza tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle). En este tipo de sistema, el vehículo es impulsado 100% por un motor eléctrico, pero incluye un pequeño motor de combustión que funciona únicamente como generador para recargar la batería mientras se maneja.

Lo cierto es que, con la batería completamente cargada y el tanque lleno, el B10 ultra-híbrido puede superar los 900 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC. La velocidad máxima declarada es de 170 km/h.

Así, el B10 REEV Hybrid está impulsado por un refinado motor Range Extender de 4 cilindros y 1,5 L, diseñado para ofrecer una eficiencia suave manteniendo un bajo consumo de combustible. Funciona en perfecta armonía con el motor eléctrico para ampliar la autonomía cuando sea necesario. Su depósito de 50 L garantiza que los viajes largos sean sencillos, combinando la comodidad de un repostaje rápido con las ventajas de la electrificación.

El B10 REEV Hybrid cuenta con cuatro modos de energía adaptativos, diseñados para responder a diferentes necesidades de conducción. Entre ellos, EV y Fuel son los más utilizados: el modo EV prioriza la conducción 100 % eléctrica para los desplazamientos diarios, mientras que el modo Fuel garantiza la máxima autonomía y tranquilidad en los viajes largos. Además, EV+ prolonga los últimos kilómetros en modo eléctrico y Power+ asegura el rendimiento en condiciones exigentes. Juntos, estos modos ofrecen a los conductores la flexibilidad de disfrutar la sensación suave de la conducción eléctrica en cualquier situación, sin compromisos.

El modelo B10 de la automotriz china Leapmotor desembarcó en la Argentina con un valor de mercado de US$31.990. Stellantis

¿Cuál es la garantía que ofrece el B10 de Leapmotor?

Según se desprende de su ficha técnica, la garantía informada del B10 de Leapmotor es de cuatro años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con una cobertura de ocho años o 160.000 kilómetros.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina -desde 2025 Leapmotor está presente en Brasil y Chile bajo la órbita de Stellantis- destacó que Leapmotor empleará la red de distribución de piezas y servicios del grupo en todas las provincias de la Argentina. “No tenemos dudas de que esto es un diferenciador muy importante frente a la competencia de marcas chinas”, aseguró el directivo.