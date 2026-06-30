Cómo es el truco del vinagre y la vaselina en el auto que ayuda los días de lluvia

Un truco casero que es fácil de aplicar y resulta clave para manejar en condiciones más seguras, sin gastar dinero de más.

El truco del vinagre y la vaselina que ayuda en el auto: cómo aplicarlo. Foto: IA

Con la llegada de los meses más fríos, un truco casero que combina vinagre y vaselina vuelve a ganar protagonismo en la conducción de un auto . Aunque parece una solución sencilla, apunta a un elemento clave para la conducción segura: los limpiaparabrisas, fundamentales cuando la lluvia reduce la visibilidad.

La propuesta consiste en utilizar en el auto estos dos productos de uso cotidiano para ayudar a conservar en mejor estado las gomas de las escobillas. Se trata de un procedimiento económico, fácil de realizar y que no requiere herramientas especiales.

Aunque no reemplaza el mantenimiento periódico ni el cambio de los limpiaparabrisas cuando están desgastados, esta práctica puede contribuir a mantener la flexibilidad del caucho, mejorar el barrido sobre el parabrisas y afrontar con mayores garantías los días de lluvia y humedad.

Cómo funciona el truco del vinagre y la vaselina

El procedimiento para aplicar el truco del vinagre y la vaselina comienza retirando las escobillas del vehículo para trabajar con mayor comodidad.

Auto vinagre lluvia Limpiar las escobillas del auto con vinagre y vaselina: para qué sirve. IA

Luego se debe aplicar el siguiente procedimiento:

Aplicar una pequeña cantidad de vinagre sobre un paño de microfibra.

sobre un paño de microfibra. Frotar cuidadosamente las gomas de las escobillas para eliminar suciedad acumulada.

Retirar el excedente con otro paño limpio y seco.

Esperar a que el caucho se seque completamente.

Aplicar una fina capa de vaselina sobre toda la superficie de goma.

sobre toda la superficie de goma. Dejar que el material la absorba durante varios minutos. Algunas personas prefieren esperar unas horas o incluso toda la noche.

La teoría detrás de este método es que el vinagre ayuda a limpiar residuos e impurezas, mientras que la vaselina contribuye a mantener la flexibilidad del caucho, reduciendo el resecamiento provocado por el sol, el frío y los cambios de temperatura.

Otro hábito que ayuda a cuidar el sistema

Además del mantenimiento de las escobillas, los especialistas recomiendan activar periódicamente el sistema de agua del limpiaparabrisas, incluso cuando no sea estrictamente necesario.

Auto vinagre lluvia (1) Aplicar vinagre y vaselina en el limpiaparabrisas ayuda a mejorar la visibilidad. IA

Esta simple acción permite:

Evitar obstrucciones en conductos y boquillas.

Mantener lubricadas la bomba y las válvulas.

Verificar que todo el sistema funcione correctamente.

Renovar el líquido del depósito.

Prevenir malos olores generados por el estancamiento.

Un sistema que permanece mucho tiempo sin uso puede acumular suciedad o presentar fallas justo cuando más se necesita, como durante una lluvia intensa.

Cuándo conviene cambiar los limpiaparabrisas

Si las escobillas dejan marcas, hacen ruido, saltan sobre el vidrio o ya no limpian correctamente, la solución definitiva será reemplazarlas.

Para hacerlo, primero hay que verificar qué modelo es compatible con el vehículo, ya que no todas las escobillas utilizan el mismo sistema de anclaje. El cambio suele realizarse en dos pasos:

Retirar las escobillas viejas liberando la pestaña o sistema de fijación correspondiente.

liberando la pestaña o sistema de fijación correspondiente. Instalar las nuevas hasta escuchar el clic de seguridad que confirma su correcta colocación.

Finalmente, se recomienda probar el funcionamiento sobre el parabrisas para comprobar que apoyan correctamente sobre el cristal y realizan un barrido uniforme.

Mantener en buen estado los limpiaparabrisas puede parecer un detalle menor, pero es uno de los elementos más importantes para la seguridad vial cuando las condiciones climáticas reducen la visibilidad.