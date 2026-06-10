Una marca histórica lanzó uno de los autos más baratos del mercado: cuánto cuesta y qué trae

Llega para pelear con el Fiat Argo, el Peugeot 208 y el Citroën C3, entre otros. Está entre los hatch más accesibles de Argentina.

MG busca ganar terreno en el mercado argentino. La marca de origen británico con más de 100 años de historia y hoy con fabricación en China, lanzó la preventa de la versión naftera de su hatchback chico, el MG3, una alternativa que llega con un precio agresivo que lo posiciona entre los autos más accesibles del mercado .

El MG3 ICE es una variante con motor de combustión interna que se suma a la gama local después del desembarco de la versión híbrida, hace unos meses. Con esta incorporación, MG busca ampliar su llegada a un público más grande, especialmente a quienes todavía prefieren una mecánica tradicional y quieren un auto moderno, bien equipado y con bajo consumo.

El nuevo modelo ya se ofrece en preventa a US$20.900 , mientras que su precio de lista será de US$21.900 . Esto lo ubica en torno a los $30.305.000 ($31.755.000 luego de la preventa) , una cifra que lo deja entre los hatch más baratos de mercado local.

En este rango de precios, el MG3 se mide con modelos conocidos por el público argentino, como el Peugeot 208, Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Fiat Argo, Citroën C3, Hyundai HB20, entre otros.

MG3: cuánto cuesta y qué trae el nuevo hatch de MG

El MG3 ICE fue pensado como una puerta de entrada al universo de esta marca histórica que en el país es representada por Eximar. Se trata de un auto que apunta a quienes buscan su primer 0 km o para quienes quieren renovar su vehículo por una opción más actual, sin saltar a una mecánica híbrida o electrificada.

Bajo el capot, el MG3 naftero equipa un motor de 1.5 litros y cuatro cilindros, que entrega 114 CV y 142 Nm de torque. Está asociado a una caja automática CVT. Según la información oficial de la marca, el MG3 ICE declara un consumo combinado de 5,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy interesante para quienes usan el auto todos los días.

MG3 ICE MG3 ICE. MG Motor

En dimensiones, este hatchback mide 4,12 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,57 metros y ofrece un baúl de 241 litros. Con esas medidas, se ubica dentro del universo de los compactos pensados para la ciudad.

Puertas adentro, el MG3 ICE también busca diferenciarse por equipamiento. Trae una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, acompañada por un tablero digital de 7 pulgadas. A ese paquete suma comandos por voz, acceso sin llave, encendido por botón, sensores de estacionamiento y cámara de visión 360°. Este último punto es uno de los más llamativos, porque se trata de una tecnología que suele aparecer en vehículos de segmentos superiores.

MG3 ICE MG3 ICE. MG Motor

La seguridad también aparece como uno de los argumentos principales del nuevo MG3. El modelo incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y asistente de arranque en pendiente. A eso se agrega el paquete MG Pilot, con asistencias avanzadas a la conducción.

Entre esas ayudas se destacan la alerta de colisión frontal, la alerta de cambio involuntario de carril, el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, el mantenimiento de carril y la asistencia inteligente a la velocidad. Para un hatch de entrada, la dotación es amplia y marca diferencia frente a competidores ya instalados.

En la comparación de precios, el MG3 queda en una zona caliente del mercado. Se ubica cerca del Hyundai HB20 (desde $27.600.000), el Fiat Argo ($30.700.000), el Peugeot 208 (desde $31.460.000) y el Citroën C3 (desde $32.170.000), y por debajo de alternativas como Toyota Yaris (desde $34.284.000) o Volkswagen Polo (desde $37.567.500)