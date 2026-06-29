"La tenemos que defender entre todos": el fuerte respaldo de Rolando Figueroa a la UNCo

El gobernador se reunió con las nuevas autoridades de la universidad y acordaron consolidar una agenda común para potenciar la vinculación con el territorio.

El gobernador Rolando Figueroa junto con el rector de la UNCo, Christian Lópes y y todo el equipo de la nueva gestión universitaria.

El gobernador Rolando Figueroa recibió al flamante rector de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ), Christian Lopes , y a la vicerrectora, Lorena Higuera , quienes fueron electos para conducir la casa de estudios durante el período 2026-2030.

El encuentro, según se informó desde el gobierno provincial, marcó el inicio de una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer el vínculo entre Provincia y la universidad pública.

Durante la reunión, el mandatario provincial destacó el papel estratégico que cumple la UNCo en la formación de profesionales, la generación de conocimiento y el crecimiento de la región, y reafirmó el compromiso del Gobierno de acompañar su desarrollo.

Al respecto, comentó que “la universidad es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, de toda la región, por eso tenemos que acompañarla y ayudarla. La universidad lo necesita y nosotros necesitamos la universidad”.

Rolando Figueroa nueva gestión UNCO (1) El gobernador Rolando Figueroa en una reunión de trabajo con las nuevas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue.

Rolando Figueroa: "Vamos a trabajar juntos"

El gobernador remarcó, además, que la institución representa un activo indispensable para el futuro de Neuquén y sostuvo que la nueva gestión abre una etapa de oportunidades para profundizar el trabajo conjunto.

"Es una prestigiosa casa de altos estudios con una nueva comisión, un nuevo gabinete con todas las ganas; nosotros también tenemos ganas, así que vamos a trabajar juntos. Hemos coordinado líneas de trabajo en las cuales es fundamental que Provincia esté acompañando. La universidad la tenemos que defender, acompañar, proteger y apoyar entre todos", expresó.

Por su parte, el rector valoró el primer encuentro institucional con el gobernador y destacó la predisposición para construir proyectos compartidos. “Estoy muy contento por este primer encuentro. Vinimos con parte del gabinete que asumirá funciones y pensando en los proyectos que vamos a plantear en conjunto con la provincia del Neuquén", señaló.

Figueroa y Christian Lópes UNCO Christian Lópes, nuevo rector de la UNCo y Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén.

Lopes e Higuera encabezan la gestión de la lista Futuro UNCo, cuyo mandato comenzó formalmente el pasado 12 de junio, sucediendo a la administración de Beatriz Gentile.

"Hemos coordinado líneas de trabajo en las cuales es fundamental que la Provincia esté acompañando. La universidad la tenemos que defender, acompañar, proteger y apoyar entre todos" - Rolando Figueroa. "Hemos coordinado líneas de trabajo en las cuales es fundamental que la Provincia esté acompañando. La universidad la tenemos que defender, acompañar, proteger y apoyar entre todos" - Rolando Figueroa.

Entre las características de la nueva conducción se destaca la conformación de un gabinete integrado por representantes de distintas unidades académicas y sedes de la universidad, fortaleciendo una mirada regional e institucional.

Nueva gestión en la UNCo: los ejes de gestión

Con la designación oficial de su gabinete, la nueva conducción de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) comenzó a delinear el perfil que buscará imprimirle a la institución durante los próximos cuatro años.

La gestión encabezada por el rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera apuesta por una combinación de experiencia y renovación generacional, una mayor participación del personal no docente en espacios de decisión y un fuerte proceso de modernización tecnológica, además de reforzar el vínculo con los gobiernos locales de Neuquén y Río Negro.

El Consejo Superior aprobó a las y los secretarios que integrarán el gabinete universitario desde el 1 de julio. Las nuevas autoridades asumieron formalmente el 12 de junio y el equipo ya comenzó a mantener reuniones con el personal para organizar el trabajo que continuará después del receso académico de invierno.

unco1 Nueva gestión en el gobierno de la UNCo.

"Nosotros venimos trabajando el gabinete hace tiempo, porque si no, no te presentás en una fórmula", explicó Higuera en diálogo con LM Neuquén.

La vicerrectora sostuvo que la conformación del equipo respondió a tres criterios centrales. El primero fue seleccionar perfiles técnicos y profesionales acordes a cada área. El segundo, impulsar un recambio generacional dentro de la conducción universitaria. El tercero, garantizar representación de distintas unidades académicas e incorporar, por primera vez en cargos estratégicos, a trabajadores no docentes.

"Buscamos perfiles técnicos profesionales en función de cada una de las secretarías. También generar una instancia de cambio generacional, tener representación de la mayor cantidad posible de unidades académicas e incorporar figuras no docentes", resumió.